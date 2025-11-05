"Nincs elég ágy és orvos" - hazaküldték a kórházból az ötévest, tragédia lett a vége

Tragédia történt azok után, hogy hazaengedték a kórházból azt az ötévest, akinek szüleivel az orvosok a sürgősségin közölték, egyszerűen nincs hely a kis Yusuf Mahmud Naiz számára. Nagybátyja, Zahmeer a történtek miatt bíróságra ment, ahol kiemelte, a doktorok minden könyörgés ellenére csupán antibiotikummal hazaküldték az ovist, mondván nincs elég ágy és orvos a rotherhami brit kórházban.

A tragédia szervleállások miatt történt. Fotó: Freepik

Megelőzhető lett volna a tragédia a családtagok szerint

A kis Yusufot eleinte torokfájás és rosszullét miatt vitték háziorvoshoz, ahol antibiotikumot kapott. Ezt követően azonban még aznap a sürgősségire kellett vele rohanni, ahol hat órával később vizsgálták csak meg. Itt a diagnózis már mandulagyulladás volt, ami újabb antibiotikumos gyógyszerek felírását eredményezte. Két nappal később azonban újra orvosnál kötöttek ki, akkor már mellkasi fertőzés gyanúja miatt. Az ott kapott szerek azonban ismét nem segítettek, ami miatt mentőt kellett hívni Yusufhoz. Kórházba vitték, ahol intenzívre került. Ott pedig megállapították: az ötéves többszervi elégtelenségben szenved, ami miatt végül sajnos a szíve is leállt.

A tragédia még 2022. november végén történt, azonban a bírósági tárgyalások csak most vették kezdetüket. Yusuh édesanyja, Soniya és nagybátyja, Zaheer pedig teljeskörű vizsgálatot követel, miután még arra sem kaptak hivatalos választ, hogy pontosan mi vezetett Yusuf halálához.

Még mindig nem tudjuk pontosan, hogyan halt meg, de reméljük, ez a vizsgálat részletesen feltárja, és választ ad nekünk

- közölték.

Könyörögtem a kórházban, hogy segítsenek. Soha életemben nem könyörögtem semmiért, de most igen. Azt mondtam, segítsenek neki, kezelésre van szüksége, kérem, tegyenek valamit! Erre azt válaszolták: "Mit akarsz, mit tegyünk? Varázsoljunk ágyakat a semmiből? Nincs hely, nincs orvos, mit akarsz, mit csináljunk?"

- emlékezett vissza Zaheer a tragédia előtti napokra, amelyet úgy vélik, rendszerszintű hibák okoztak és mindenképp elkerülhető lett volna, írja a TheSun.