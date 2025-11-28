Tóth Niki megérkezett a mindent eldöntő tárgyalásra

Megérkezett Tóth Niki a Fővárosi Törvényszékre. Hamarosan kiderül, valóban sikerül-e egyezséget kötnie a balesetében érintett kivitelezővel a sérelemdíjat illetően. A vállalkozó eddig egyetlen alkalommal sem jelent meg az ügy tárgyalásán. Niki ezt tudomásul vette. Azt ő is tudja, hogy a büntetőper még hátravan, akkor pedig az üzletembernek nem lesz lehetősége arra, hogy távol maradjon.

Tóth Niki a bíróság folyosóján Fotó: Máté Krisztián

Már várom, hogy a szemébe nézessek. Talán nem is mondanék neki semmit, talán azt, hogy nézze meg, hogy mit okozott

- mutatott magára a kerekesszékes balettművész.

Mint arról a Bors beszámolt, Niki éppen a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak a mélybe. A táncművészt maguk alá temették, és kis híján a halálát okozták. Az orvosok megmentették az életét, de Niki bordáktól lefelé lebénult.

A balerinát egy ideig mesterséges kómában tartották. Miután felébresztették, az édesanyja és az akkori kedvese mondta el neki: nem elég, hogy soha többé nem táncolhat, az is csoda lenne, ha valaha is képes lenne megtenni néhány lépést. Niki nem adja fel álmait és bízik az orvostudomány fejlődésében.

A balesetben a koponyája és a gerince sérült. Kerekesszékben tölti mindennapjait, és szinte mindenben segítségre van szüksége. Az általa indított 7 perből 6-ot megnyertek az ügyvédjével, Ikanov Gáborral.

Ma a sérelemdíjról születik döntés.

Niki balesete persze az édesanyja, Adrienn életét is megváltoztatta. Ő segíti ugyanis otthon a leányát. Az asszony kénytelen volt mindent alárendelni gyermeke állapotának, ez pedig a viszonyukra is hatással volt. Ugyan erős a kötelék köztük és a szeretetük átsegíti őket a nehézségeken, a balerina megfogalmazása szerint nem éppen ideális, hogy a saját édesanyja lett az ápolója.