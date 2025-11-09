Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Saját temetésén tért vissza a halálból egy férfi, családja teljesen ledöbbent

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 06:00
Egy 70 éves férfit már halottnak hittek, amikor családja a temetésére készült, de alig fél órával később lélegezni kezdett. Viszont nem ez volt az első alkalom, hogy valaki szó szerint visszatért a halál torkából.

Egy férfi saját temetésén tért vissza az élők közé, döbbenetet és hitetlenkedést váltva ki gyászoló családjából. Azonban nem ő volt az egyedüli, aki így meghazudtolta a halált.

Váratlan fordulatot vett egy férfi temetése.
Váratlan fordulatot vett egy férfi temetése. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash

Összegyűltek a temetésre a gyászolók, majd jött a váratlan fordulat

A 70 éves férfi, akiről azt hitték, hogy meghalt, sokkolta családját, amikor újra lélegezni kezdett, miközben már javában folytak a temetési előkészületek. A Makhanlal Vaid nevű férfi az indiai Indore városában élt, és agyvérzést kapott, ezért életfenntartó gépekre került. Azonban amikor az állapota tovább romlott, az orvosok levették a gépekről, így a család azt hitte, hogy elhunyt, és elvitték a testét eltemetni.

Mire halálhíre már körbejárta a közösségi médiát, és a gyászolók összegyűltek temetésére a család megdöbbentő felfedezést tett. Alig 30 perccel azután, hogy hazavitték, újra lélegezni kezdett Vaid.

A férfi fia az eseményt csodának nevezte, és közölte, hogy jelenleg imádkoznak azért, hogy apjuk mielőbb felépüljön.

Nem ez volt az egyedüli eset, hogy valaki visszatért a halál torkából

Idén korábban egy 88 éves nőt majdnem élve temettek el, miután felébredt, miközben a temetkezési dolgozók a testét készítették elő, abban a hitben, hogy már halott.

A megdöbbentő eset a csehországi Plzeňben történt, amikor a nőt élettársa reggel próbálta felébreszteni, de nem reagált. Rémülten értesítette a mentőket, de a halottkém később halottnak nyilvánította.

Miután mindenki beletörődött abba, hogy meghalt, a temetkezési dolgozók elkezdték előkészíteni a testét a temetésre. Legnagyobb megdöbbenésükre azonban kiderült, hogy a nő nem halt meg, életben volt.

A jelentések eltérnek abban, hogyan vették észre, hogy él: egyesek szerint kinyitotta a szemét a koporsóban, míg mások azt állítják, a légzése keltette fel a figyelmet. Mindenesetre a temetkezési dolgozók azonnal segítséget hívtak, és miután megerősítették, hogy él, gyorsan kórházba szállították, ahol jelenleg lábadozik.

A rendőrség vizsgálatot indított, hogy kiderítse, hogyan történhetett ekkora hiba. A találgatások szerint a halottkém hibázhatott, és nem adott megfelelő ellátást, ami majdnem tragédiához vezetett - írta a Daily Star.

 

