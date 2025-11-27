„Nem tudtam teherbe esni a vőlegényem furcsa szokása miatt – aztán a kávénak is fura szaga lett.”

Alicia Hughes Brown és párja, Levi Delvin‑Attille közel egy éven át próbálkoztak a babával, de Alicia nem tudott teherbe esni. A 38 éves nő már édesanya volt, így orvosa szerint nála nem gyanakodtak termékenységi problémákra. Ezért Levi vizsgálata következett, akinél kiderült, gyakorlatilag nincs spermium a mintájában. Az orvosok szerint a férfi mindennapos, túlzottan intenzív edzésmennyisége állhatott a hátterében, mivel a túl magas tesztoszteronszint ronthatja a spermiumtermelést.

Nem olyan egyszerű teherbe esni

A pár összetört a diagnózis hallatán, az IVF‑kezelést pedig Alicia életkora miatt elutasították. Úgy döntöttek, félreteszik a babaprojektet, és inkább a 2025‑ös görögországi esküvőjükre koncentrálnak, hogy visszanyerjék a lelki egyensúlyukat, írja a Mirror.

2024 márciusában azonban Alicia furcsaságot vett észre: a kávénak hirtelen más illata lett. Egy barátnője rábeszélte, hogy csináljon terhességi tesztet. Alicia először abszurdnak tartotta az ötletet, hiszen a pár papíron meddőnek számított, mégis elvégezte azt. A teszt pozitív lett, és kiderült, hogy már négyhetes terhes. Kisfiuk, Zen 2025 januárjában egészségesen jött világra.

A pár hisz abban, hogy a stressz elengedése és a fókusz áthelyezése segíthetett abban, hogy természetes úton jött a baba gy olyan helyzetben, ahol erre orvosilag szinte semmi esélyt nem adtak.

„Amikor a figyelmünket az esküvőre irányítottuk, sokkal pozitívabbnak éreztük magunkat. Volt miért izgatottnak lennünk. Egyikünk sem volt még házas, és ez mindkettőnknek hatalmas vágy volt.

– mesélte Alicia,