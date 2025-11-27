Alicia Hughes Brown és párja, Levi Delvin‑Attille közel egy éven át próbálkoztak a babával, de Alicia nem tudott teherbe esni. A 38 éves nő már édesanya volt, így orvosa szerint nála nem gyanakodtak termékenységi problémákra. Ezért Levi vizsgálata következett, akinél kiderült, gyakorlatilag nincs spermium a mintájában. Az orvosok szerint a férfi mindennapos, túlzottan intenzív edzésmennyisége állhatott a hátterében, mivel a túl magas tesztoszteronszint ronthatja a spermiumtermelést.
A pár összetört a diagnózis hallatán, az IVF‑kezelést pedig Alicia életkora miatt elutasították. Úgy döntöttek, félreteszik a babaprojektet, és inkább a 2025‑ös görögországi esküvőjükre koncentrálnak, hogy visszanyerjék a lelki egyensúlyukat, írja a Mirror.
2024 márciusában azonban Alicia furcsaságot vett észre: a kávénak hirtelen más illata lett. Egy barátnője rábeszélte, hogy csináljon terhességi tesztet. Alicia először abszurdnak tartotta az ötletet, hiszen a pár papíron meddőnek számított, mégis elvégezte azt. A teszt pozitív lett, és kiderült, hogy már négyhetes terhes. Kisfiuk, Zen 2025 januárjában egészségesen jött világra.
„Nem tudtam teherbe esni a vőlegényem furcsa szokása miatt – aztán a kávénak is fura szaga lett.”
A pár hisz abban, hogy a stressz elengedése és a fókusz áthelyezése segíthetett abban, hogy természetes úton jött a baba gy olyan helyzetben, ahol erre orvosilag szinte semmi esélyt nem adtak.
„Amikor a figyelmünket az esküvőre irányítottuk, sokkal pozitívabbnak éreztük magunkat. Volt miért izgatottnak lennünk. Egyikünk sem volt még házas, és ez mindkettőnknek hatalmas vágy volt.
– mesélte Alicia,
Úgy érzem, hogy a pozitívabb hozzáállás és az, hogy nem voltunk annyira stresszesek, segített abban, hogy végre teherbe essek. Olyan sokáig tartott, mire sikerült, szóval igen, valószínűleg szerepe volt benne. De még így is hihetetlen, hogy a meddőség visszafordulhat. Ilyet az ember szinte soha nem hall.”
