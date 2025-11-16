“Tíz évig fogtam a kezét, és most üres a kezem” – évekig ápolta a férjét Zsuzsa, de a sztrók győzőtt

Horváth Tiborné Zsuzsa története az emberi kitartásról és a szeretet határtalanságáról szól. Férje, Horváth Tibor mindössze 48 éves volt, amikor 2015 januárjában súlyos sztrókot kapott. A fél oldala lebénult, és az addig aktív, jó humorú biztonsági őr élete egy csapásra megváltozott. Zsuzsa tíz éven át, egészen idén nyárig ápolta őt otthon, mígnem a betegség végül legyőzte férjét és meghalt.

Tibit a sztrók vitte el, Zsuzsa végig fogta a kezét. A kép még a betegsége előtt készült 10 éve. (Fotó: olvasói)

“Nem mertem elengedni a kezét, de amikor elengedtem meghalt” - 10 év küzdés után ölte meg a sztrók Tibit

Tibor, nagyon fiatalon sztrókot kapott, csupán 48 éves volt. Felesége Zsuzsa végig fogta a kezét, elmondása szerint pozitívak voltak de végül a sztrók elvitte a kedvese életét.

A férjem lefordult az ágyról, azt hittem, csak viccel vagy ivott egy keveset. Másnap hajnalban vettem észre, hogy nagy a baj. Hívtam a mentőt, de már késő volt, lebénult a fél oldala, sztrókot kapott.

– idézi fel Zsuzsa a sorsfordító napot,melyre napra pontosan emlékszik, 2015. január 17-e.

Az első években Tibor még bottal tudott járni, de a betegsége hamar súlyosbodott, és további betegségek is megjelentek nála.

A bal oldala lebénult, a sztrók után jött a cukorbetegség és az epilepszia is. Egyre több bajt hozott magával a sztrók, és a végére már mindent felőrölt benne. Nem tudott rehabilitálódni hiszen olyan betegsége volt amitől kiment a lába. Amikor pedig tornáztatták, felment a vércukra. Az elején nagyon bizakodóak voltunk, de bármit tettünk újabb betegségek jöttek ki rajta. Így küzdöttünk mi 10 évig. De az esze végig ép maradt, és ez volt a legnehezebb – hogy ő mindent felfogott.

- meséli szomorúan Zsuzsa.

Zsuzsa tíz éven át éjjel-nappal mellette volt. Etette, mozgatta, ápolta.

Nem mertem elengedni a kezét. Az első három évben még könnyebb volt, akkor be tudott ülni a kerekesszékbe. Aztán amikor leesett a lábáról, mindent nekem kellett csinálni. Ez őt nagyon megviselte. Tudta, hogy kiszolgáltatott lett, és ez nagyon bántotta. Sosem volt tehetetlen ember.

- teszi hozzá az özvegy nő.

A házaspár életét nemcsak a betegség, hanem a mindennapi küzdelem is meghatározta. Zsuzsa sosem panaszkodott, de elárulta: voltak pillanatok, amikor úgy érezte, nem bírja tovább.