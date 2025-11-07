„Az esküvőm előtti este lefeküdtem egy másik férfival – de ez sem gátolt meg abban, hogy férjhez menjek”

Amy Holyoake két nappal esküvője előtt tárta fel valódi érzéseit a legjobb barátnőinek, akik azt tanácsolták neki, hogy mondja le az esküvőt. Ehelyett azonban a történet váratlan fordulatot vett.

Esküvője előtti nap csalta meg párját Amy Holyoake Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A 31 éves nő nem vetett véget eljegyzésének, hanem ehelyett megcsalta a vőlegényét, mielőtt az oltárhoz sétált volna. A boldogító igen csak addig tartott, amíg Amy a nászútjukon szakított a férjével.

A Leedsből származó Amy hat évig volt együtt a párjával, mielőtt 2019 januárjában eljegyezték egymást, ám már régóta kétségei voltak.

Mielőtt összeházasodtunk, nagyon kimerültnek és szétszórtnak éreztem magam. Amint kitűztem az esküvő napját, azonnal megbántam.

A hosszú távú kapcsolat miatti bizonytalansága tovább fokozódott, amikor mindössze két hónappal az esküvő előtt üzengetni kezdett egy zenésszel a TikTokon. Éppen videókat nézegetett, amikor a férfi élő adást indított. Amy hozzászólt és így indult a beszélgetésük.

Megpróbáltam csak barátságos lenni vele, de az érzéseim túl erősek voltak. Nagyon mély, intelligens beszélgetéseink voltak. Erre már régóta nem volt példa.

Amy számára a fordulópont akkor jött el, amikor részt vett a zenész egyik koncertjén, és rájött, hogy beleszeretett a férfiba.

Két nappal az augusztus 4-re tervezett esküvő előtt Amy elmondta valódi érzéseit a barátainak, akik azt tanácsolták neki, hogy mondja le a nagy napot.

Azt mondtam: Nem tehetem, mert mindenki annyi pénzt tett bele ebbe az esküvőbe. Mindenki annyira izgatott volt, nem okozhattam mindenkinek csalódást

- magyarázta Amy a Metro-nak.

Esküvője előtti este csalta meg vőlegényét

Amy azonban nem tudta elengedni a zenészt, így az esküvő előtti este üzenetet küldött neki, és még aznap este lefeküdt vele. Ezután már nem tudta, mit tegyen, de bűntudatával együtt lesétált az oltárhoz, mintha semmi sem történt volna.

Megpróbáltam szakítani vele, de azt mondta, hogy ő is így érez. Úgy tűnt, mintha egy hosszú barátság lett volna, és elvesztettük volna az utunkat. De ő nem akart elválni, dolgozni akart rajta.

Amikor hazaértek, Amy inkább bevallotta, hogy másba szerelmes, és lefeküdt vele. Természetesen újdonsült férje dühös lett, de még mindig próbálta volna megmenteni a kapcsolatukat. Amy azonban elmondta neki, hogy már nem érez iránta szerelmet.

Nem voltunk boldogok együtt. A vőlegényem teljesen rendes ember volt, csak nem voltam szerelmes belé. Nem volt köztünk szenvedély.

Amy azóta elvált, jelenleg a zenésszel jár és boldogabb, mint valaha. Egy dolgot azonban megbánt: hogy végigcsinálta az esküvőt.