„Szakítottam a hűtlen exemmel – most az ijesztő, hat szavas Instagram-bejegyzésétől a hideg futkos a hátamon”

Online kért névtelenül tanácsot egy nő, aki mint írja, kicsivel több mint fél éve szakított párjával, miután rajtakapta őt, hogy más nőkkel flörtölget az interneten. Nem érzett miatta igazából szomorúságot, ezért úgy volt vele, jó döntést volt, hogy szétváltak az újak. Épp ezért döbbent meg annyira, amikor szakítás után hat hónappal egy különleges Instagram-történetre lett figyelmes. Exe ugyanis egy közös fotójukkal együtt azt írta ki, boldog évfordulót...

Hat hónappal szakításukat követően kívánt boldog évfordulót az exe Fotó: hachiware / Shutterstock

Boldog harmadik évet, örökké szeretlek

- írta a férfi, amelyet olvasva a Reddites kissé meg is ijedt, mivel nem tudta, mi történik, nem értette, miért sugallja azt a férfi mindenkinek, hogy még mindig együtt vannak. Ezen a döbbeneten pedig nem segített, hogy közös ismerőseik a sztorit látva rá is írtak, tényleg összejöttek-e újra.

Szakítás utáni alternatív valóságban él szerinte az exe

Nem beszéltünk a szakítás óta. Nem vagyok letiltva vagy ilyesmi, csak ignorál. Most meg itt ülök, és kapom az üzeneteket a közös barátainktól, hogy visszajöttünk-e egymáshoz, és csak annyit tudok mondani: milyen alternatív valóságban él ez az ember? Nem tudom, hogy azért csinálja-e, hogy úgy tűnjön, még mindig érdekel, vagy hogy ő tűnjön a hűségesnek, aki sosem lépett tovább, de mindkettő elég bizarr. Komolyan, haver, fél éve szakítottunk. Nem ünnepelhetsz utólag egy évfordulót, ami már nem is létezik

- írta a felhasználó, akinek történetét olvasva többen zakkantnak nevezik a férfit.

Ő épp kettőtök helyett is lejáratja magát

- közölték vele, míg más szerint az ex szándékosan tette ezt:

Egyszerűen figyelemre vágyik, de ne reagálj rá. Csak azért csinálja, hogy beszélj vele. Tiltsd le, és mondd el a barátaidnak, hogy már fél éve külön vagytok.

