Vasdoronggal verték, kigúnyolták az agyonvert beteg katonát az ukránok: "Kúszik a gyík!"

„Az öcsémet halálra verték… S még EU-s tagok lennének… Életfogytiglan mindenkinek és a kitervelőknek…”

– Sebestyén József nővére a közösségi oldalán számolt be öccse tragédiájáról. Azt írta testvére abba halt bele, hogy a hadkiegészítők vasdorongokkal verték meg. A nő jövő hétre ígért bővebb tájékoztatást.

Közben a Mandinernek sikerült utolérnie a család barátait, és az elmondásokból rekonstruálnia a tragédiát. Kiderült, hogy Sebestyén Józsefre az ukrán toborzótisztek a beregszászi Kossuth Lajos Líceum előtt csaptak le, ahonnan két éve még maga Zelenszkij elnök is bejelentkezett.

A magyar férfi megpróbált előlük elmenekülni, de már ott megverték, majd mikrobuszba tuszkolták, amiben tovább ütötték, és Ungvárra vitték, ahol vasdorongokkal verték meg.

Ezután került a kiképzőtáborba. A 45 éves magyar férfit szerdán temették el Beregszászban. Sebestyén Józsefet annak ellenére sorozták be akarata ellenére és erőszakosan az ukrán hadseregbe, hogy magyar állampolgár volt. Hogy elmenekülhessen a háború elől, beregszászi lakcíméről kijelentkezett, és Magyarországon, Nyíregyházán rokonainál lett állandó lakcíme. De az ukrán toborzótiszteket ez nem érdekelte.

A Mandiner információi szerint az elmúlt órákban aktivizálták magukat az ukrán szolgálatok és elkezdtek álhírekkel házalni magyar médiumoknál, politikusoknál, közéleti szereplőknél,

azért, hogy a lap által feltárt, tragikus történetet hiteltelenítsék.

Jellemző, hogy miután a Mandiner feltárta a brutális ukrán visszaélést, és azt átvette a teljes honi sajtó, majd Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt az ügyben, külföldről irányított túlterheléses támadássorozat érte az oldalt.

Ezek után nem sokkal a közösségi médiában már

elkezdtek keringeni azok a híresztelések, miszerint az ukrán hatóságok által összevert, majd elhunyt magyar férfi nem is volt Ukrajnában az elmúlt időszakban.

Az interneten olyan álhírek is terjednek, miszerint nem is volt magyar a férfi. De olyan verziók is terjednek, amelyek szerint S. József nem járt kórházban.