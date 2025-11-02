"El is sírtuk magunkat" – szívszorító, ezt kérte a szüleitől a rákból felgyógyult Petike

Ahogyan arról korábban a Metropol beszámolt, a Bács-Kiskun vármegyei Lakitelepen élő, rákbeteg Petike, felgyógyult a szörnyű kórból. Közel egy évet töltött édesanyjával, Lakatos Xéniával a szegedi kórházban, ahol kemoterápiát kapott. A kisfiú hősiesen harcolt a betegsége ellen, amit most legyőzött. Amikor ez kiderült, a szüleihez fordult és csak annyit kért, ők is váltsák be ígéretüket, ha már ő teljesítette a megállapodás rá eső felét.

Petike felgyógyult a rákból Fotó: olvasói



Korábban a Bors adta hírül, hogy a kis Petikét rákkal diagnosztizálták. Azonnali kemoterápiás kezelésre volt szüksége, amit az orvosok el is kezdtek. Több altatáson, műtéten is átesett, de mindegyiket emelt fővel viselte. Most pedig úgy látszik, megérte a sok fáradság, ugyanis egy évre rá kijelentették a szakemberek, hogy végeztek az utolsó kemoterápiával is, hiszen úgy tűnik Petike meggyógyult.

Egyre jobb eredményeket kaptunk az orvosoktól. Már el is terveztük, hogy ha megtörténik az utolsó kiírt kemó, akkor mi bizony gyerekpezsgővel fogunk ünnepelni! Arra szerettünk volna inni egyet vele, hogy végigcsinálta, ami miatt mi nagyon felnézünk rá. Amikor ez megtörtént, egy kisebb buli kerekedett belőle. Bejöttek az ápolók, nővérkék, apa beszédet is mondott. Az utolsó kemó előtt még az ágyát és az ajtaját is feldíszítették - mesélte korábban az édesanya.

Megállapodást kötött a szüleivel az okos kisfiú Fotó: olvasói

A család először el sem hitte, hogy Petike meggyógyult.

Amikor hazaengedtek minket, egyikünk sem akarta elhinni, hogy ez megtörténhetett. Persze, vissza kellett még menni, hogy meghúzza a gyógyulást szimbolizáló harangot. Ekkor többen el is sírtuk magunkat. Aztán Petikém is megszólalt. Amikor közölték velünk, hogy felépült, odafordult hozzánk és azt mondta: ő megtette azt, amire kértük, mi jövünk.

A szülők és a kisfiú megegyezett, hogyha végig csinálja az összes kemoterápiát, akkor kérhet tőlük bármit.

A kisfiam Youtuber szeretne lenni, amihez technikai felszerelést kért. Megmondtuk neki, hogyha végigcsinálja az összes kemoterápiát, akkor megveszünk neki minden eszközt ehhez. Úgyhogy, nem is várt sokat, máris kérte a jutalmát. Mi pedig ahogy tudjuk, teljesítjük is neki a kérését, hiszen mindent megérdemel!

– zárta szavait az anyuka.