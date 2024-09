„Sokkal erősebb, mint mi vagyunk”: még a kórházban is tanul a 9 éves rákos Petike

Még a kórházban is tanul a Bács-Kiskun vármegyei, Lakiteleken élő, 9 és fél éves rákos Petike. Ahogyan azt korábban a Bors megírta, a kisfiúnál a nyáron rákot diagnosztizáltak, ami miatt alapjaiban megváltozott az egész családjuk élete. Édesanyja, Lakatos Xénia elmondta, nagyon büszke kisfiára, ugyanis minden megterhelés ellenére Petike továbbra is tanul, ráadásul semmit sem romlott az átlaga.

Pár hónapja derült ki, hogy rákos Petike Fotó: olvasói

A kórházban is tanul a rákos Petike

- A kisfiam sokkal erősebb, mint mi

– kezdte lapunknak az édesanya. - Én és az édesapja összeomlottunk, amikor kiderült, hogy Petike beteg, de ő teljesen jól kezelte. Sőt azóta már több műtéten is átesett. Például a legelején kihúzták nyolc rossz fogát és többször altatták is, megviselte, de nagyon bátran viselkedett. Még az iskolát sem hagyta abba, folytatja tovább. Ő negyedik osztályos és remek tanuló! Az iskolája tudja, hogy beteg és nagyon támogatnak minket.

A tanárok Petikét online tanítják, akkor, amikor épp jól érzi magát.

Segítségre van szüksége a családnak Fotó: olvasói

- Előfordult, hogy fél napokat aludt egy-egy kezelés vagy beavatkozás után, olyankor nagyon gyenge volt, nem tudott tanulni, de amikor jobban lett, azonnal hívtuk a tanárokat

– folytatta az édesanya. - Online oktatják őt és nagyon rugalmasak velünk. Megértik a helyzet súlyosságát, amiért mi nagyon hálásak vagyunk. Petike mindig is jó tanuló volt, most is az, amiért mi nagyon büszkék vagyunk rá!

Lázzal indult a betegség

- A Covid óta minden megfázásnál nyirokcsomók jelennek meg a kisfiam tarkóján

– mesélte az édesanya. - 2018-ban is előfordult, hogy a fiamnak nyirokcsomó megnagyobbodása volt, de akkor az testszerte és végül elmúlt. Viszont, amikor néhány hónapja megint előjöttek ezek a csomók, megint elvittem a háziorvoshoz, aki azt mondta, hogy mivel meg van fázva, ez természetes reakció, így reagál a szervezete. Aztán májusban megjelent egy másik csomó is, ami növekedni látszott. Ekkor már az orvos is azt mondta, hogy menjünk a hematológiára. Ott megnyugtattak, biztos, hogy nem daganat vagy leukémia, mert ezek a csomók reagáltak az antibiotikumra, visszahúzódtak, eltűntek. De újra megjelentek!