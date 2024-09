„Behoztam az egészségesnek látszó fiamat a kórházba, és közölték, hogy rákos” - Így harcol az életéért a 9 éves Petike

Fenekestül felfordult a Bács-Kiskun vármegyei, Lakiteleken élő, 9 és fél éves Petike és családja élete. A kisfiú megfázott, majd a megnagyobbodott nyirokcsomói miatt többször orvoshoz vitték szülei. Az egyik alkalommal az orvosok súlyos hírt közöltek velük, ugyanis kiderült: a negyedikes kisfiú rákos beteg. Lapunknak az édesanyja, Lakatos Xénia mesélt a kálváriájukról.

Pár hónap alatt felfordult a család élete, miután kiderült, hogy petike rákos Fotó: olvasói

Belázasodott és bedagadtak a nyirokcsomói

- A Covid óta minden megfázásnál nyirokcsomók jelennek meg a kisfiam tarkóján

– kezdte az édesanya. - Még korábban, 2018-ban is előfordult, hogy a fiamnak nyirokcsomó megnagyobbodása volt, de akkor az testszerte és végül elmúlt. Viszont, amikor néhány hónapja megint előjöttek ezek a csomók, megint elvittem a háziorvoshoz, aki azt mondta, hogy mivel meg van fázva, ez természetes reakció, így reagál a szervezete. Aztán májusban megjelent egy másik csomó is, ami növekedni látszott. Ekkor már az orvos is azt mondta, hogy menjünk a hematológiára. Ott megnyugtattak, biztos, hogy nem daganat vagy leukémia, mert ezek a csomók reagáltak az antibiotikumra, visszahúzódtak, eltűntek. De újra megjelentek!

Megműtötték a kisfiút

A családnak egyre több vizsgálatra kellett járnia, ekkor már Szegedre.

- Vért vettek, vizsgálták és ultrahangot csináltak, hogy kiderüljön, mi okozza a csomókat

– folytatta beszámolóját az anyuka. - Felmerült, hogy allergiás, de nem tudták kideríteni, mire. Aztán már a füle mögött is kijött egy hatalmas dudor. Ekkor küldtek el minket fül-orr-gégészetre, de ott se találtak semmit. Júliusban azt mondták, hogy ez így nincs rendben, szóval elaltatják a kisfiamat, megműtik és kivesznek egy ilyen csomót, hogy meg tudják vizsgálni. Ez meg is történt és vártunk az eredményre, közben Petike megint rosszul lett. Belázasodott és nagyon fájt a hasa, így visszamentünk Szegedre. Ekkor közölték, hogy megjöttek az eredmények…

Petikét többször is elaltatták Fotó: olvasói

„Azonnal elkezdjük a kemót, nem várhatunk”

- Először azt mondták, hogy nyirokcsomó-daganat megbetegedése van, nyirokcsomó rák

– emlékszik az édesanya. - Mondták azt is, hogy ez még nem végleges, szükség van egy másodvéleményre is, hiszen annyira jó a vérképe és tökéletesek az eredmények, hogy nem lehet ez a betegsége. Épp a sürgősségin voltunk, amikor bejött két doktornő. Itt már tudtam, hogy nagyon nagy baj lehet. Megérkezett az eredmény. Azt mondták, hogy baj van, megyünk az osztályra, mert megkezdik a kezelést. Én pedig kérdeztem, hogy milyen kezelést? Ekkor mondták, hogy a kemót… Így tudtam meg, hogy a fiam tényleg rákos. Sokkot kaptam. Annyit tudtam csak kérdezni, hogy ki fog hullani a haja? Mondták, hogy igen. Ott feküdt a kisfiam az ágyon én pedig összeestem, sírva fakadtam. Nem hittem el, hogy behoztam ide egy egészségesnek látszó kisfiút, most pedig az mondják, hogy rákos. Peti is elkezdett sírni, mert megijedt. Rádöbbentem, azonnal össze kell szednem magam a kedvéért. Megnyugtattam, hogy bármi történjen, mi az édesapjával itt leszünk vele.