Egy nap alatt egymillió ételt vetkőzött össze a jótékony OnlyFans-modell

Egy OnlyFans-modell beszélt arról: pontosan tudja, „milyen érzés kinyitni a hűtőt, és alig találni benne valamit”. Épp ezért tartotta fontosnak az adományozást. Persze mindezt a maga módján intézte, ráadásul nem is sikertelenül.

Sophie Rain, az egyik legjobban kereső OnlyFans-modell egy nap alatt gyűjtötte össze a pénzt az 1,2 millió ételre Fotó: TikTok

Éhező családokért vetkőzött az OnlyFans-modell

A floridai Sophie Rain, aki az OnlyFans egyik legsikeresebb tartalomkészítője, 2025 októberében körülbelül 45 millió forintot (121 ezer dollárt) adományozott a Feeding America nevű jótékonysági szervezetnek, amely az Egyesült Államokban élő éhezőknek nyújt segítséget. Az összeget mindössze 24 óra alatt gyűjtötte össze, miután közölte a követőivel, hogy szeptember 30-án minden egyes beérkező forintot az éhezők megsegítésére ajánl fel.

Már az elején eldöntöttem, hogy a bevételem 100 százaléka a Feeding Americához kerül

– mondta Rain a People magazinnak. A szervezet adatai szerint egy dollárból tíz adag ételt tudnak biztosítani a rászorulóknak, így Sophie adománya 1,2 millió adag ételt jelentett az ország legszegényebbjeinek.

A 21 éves modell gesztusa nem volt véletlen: saját bevallása szerint gyermekkorában maga is megtapasztalta, mit jelent az élelmiszerhiány. A #GoonForGood nevű kampányát eredetileg viccnek szánta, de váratlanul hatalmas siker lett. „Szülinapi poénnak indult. Viccelődtem a rajongóimmal, hogy csináljunk valami jót, miközben ők amúgy is a platformon vannak – de aztán komolyra fordult a dolog”– mesélte. Az akció végül jóval több pénzt hozott, mint amire bárki számított.

Tudom, milyen érzés kinyitni a hűtőt, és nem látni benne sok mindent. Tudom, milyen, amikor a szüleid azon stresszelnek, hogy marad-e elég pénz a bérleti díjra, ha megveszik az élelmiszert

– mondta Rain.

Egy korábbi interjúban arról is beszélt, hogy szegény, vallásos családban nőtt fel, ahol gyakran csak élelmiszersegélyből éltek. Ez a háttér ösztönzi most arra, hogy visszaadjon valamit – nemcsak a családjának, hanem mindazoknak, akik hasonló helyzetben vannak. „Az éhezés nem válogat. Nem számít, ki vagy, vagy mivel foglalkozol” – fogalmazott. „Amíg pénzt keresek, adományozni is fogok.” Szeptemberig Rain több mint 31 milliárd forintnyi (85,4 millió dollár) bevételt ért el, és menedzsere szerint az év végére átszámítva akár 40 milliárd forint fölé is nőhet ez az összeg – ezzel az év legjobban kereső OnlyFans-sztárja lehet. Nem ez volt az első jótékonysági akciója: 2025 augusztusában csaknem 370 millió forintot (1 millió dollárt) ajánlott fel a YouTuber MrBeast által indított ivóvíz-projekt támogatására. Most azonban szeretné tovább bővíteni a jótékonysági tevékenységét, és már a következő kampányát tervezi, amely az ünnepi időszakban indul majd.