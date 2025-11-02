„Azt mondták a kórházban csak vírusfertőzés” – hazaérve az iskolából hasfájásra panaszkodott a 10 éves kisfiú, szülei most a temetését szervezik

A 10 éves Bailey Shrimpton hasi fájdalmakkal ment haza az iskolából, és amit a szülei eleinte egy egyszerű vírusnak hittek, ez azonabn néhány nap alatt a fiú életébe került.

Átlagos vírusnak hitték, belehalt betegségébe a 10 éves Bailey (fotó: GoFundMe)

A Somersetből származó gyermek október 23-án panaszkodott először fájdalmakra, majd hányni kezdett. Négy nap alatt Bailey állapota annyira súlyossá vált, hogy végül életét vesztette. Családja most kétségbeesetten próbál választ kapni arra, hogyan történhetett meg mindez.

A szülők felidézték, hogy bár betegnek tűnt, Bailey még mindig boldogan játszott az Xboxán barátaival, ezért azt hitték, pár nap múlva felépül.

Megpróbáltuk hidratáltan tartani egész nap, mert azt hittük, vírusfertőzése van. Beszélgetett a barátaival, nézte a YouTube-ot, és olyan volt, mint mindig

- mesélték a szülők.

Amikor azonban Bailey már semmit sem tudott magában tartani, szülei felhívták a 111-es segélyvonalat, ahol azt tanácsolták nekik, hogy vigyék be a fiút a sürgősségire.

Körülbelül öt órát töltöttünk ott. Bailey-t folyadékkal látták el, vérvizsgálatokat végeztek rajta, és hányinger elleni gyógyszert kapott. Bár a fertőzési markerei emelkedettek voltak, azt mondták nekünk, hogy valószínűleg vírusfertőzésről van szó, és egy tájékoztatóval hazaküldtek minket.

Bailey-nek életébe került a "vírus"

Bailey másnap reggel egy ideig jobban érezte magát, de újra hányni kezdett. Bár fáradtnak tűnt, azt mondta a szüleinek, hogy semmi baja.

A tragédia akkor következett be, amikor Bailey nővére segélykiáltására a szülők a fiú szobájába rohantak. A fiú bekékülve feküdt az ágyában.

A kisfiú még annyit tudott mondani, hogy nem érzi a testét és nem lát semmit. Nem sokkal később elájult, és leállt a légzése.

Szülei megpróbálták újraéleszteni, és a mentők a kórházba vitték, ahol sikerült visszahozni a szívverését. Az orvosok azonban megállapították, hogy nincs agyi aktivitása, és a szervei is leálltak.

A család és a barátok búcsút vettek tőle, mielőtt lekapcsolták a gépekről. Most együtt próbálnak megbirkózni a felfoghatatlan veszteséggel – írja a Mirror.