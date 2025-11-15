Azt hitték, csak náthás a 4 hónapos kislány – az igazság mindenkit letaglózott

Amikor a 4 hónapos Melody 2025 áprilisában náthás lett, a szülei csak néhány betegeskedéssel teli napra számítottak. Amikor azonban a kislány furcsán kezdett lélegezni, és nem akart enni, Rachel-Elizabeth Hewitt és Kevin Aggett már tudták, valami nincs rendben.

Azt hitték Melody csak náthás, sokkal komolyabb betegség állt a háttérben (Fotó: GoFundMe)

A házaspár a dorseti kórházba vitte legfiatalabb gyermekét, hogy kiderítsék, mi lehet a probléma. Az orvosoknak mindössze néhány órára volt szükségük, hogy rájöjjenek: az újszülött mieloid leukémiával, a gyorsan terjedő vérrák egyik fajtájával küzd.

Nem tűnt valóságosnak. Annyira megdöbbentem, hogy meg kellett kérnem a konzultánst, ismételje meg a szavait. Ezeknek a mondatoknak a hallatán olyan érzésem volt, mintha kést döftek volna a szívembe

- emlékezett vissza Rachel.

Először az orvosok is azt gondolták, Melody csak náthás

Az első orvos még úgy gondolta, hogy Melody csak hörghurutban szenved, ezért hazaengedte volna, ám szerencsére egy másik orvos is megvizsgálta a kislányt, aki úgy döntött, bent tartja éjszakára, hogy jobban megfigyelhessék.

Ezután további vizsgálatokat végeztek, köztük egy részletes vérképet is, amely néhány órán belül kimutatta a betegséget. A diagnózis után Melody azonnal vérátömlesztést kapott, majd átszállították egy másik kórházba.

A kislány összesen 30 napot töltött kórházban, miközben kemoterápiás kezelést kapott. Augusztusban a Great Ormond Street Kórházba vitték, ahol csontvelő-átültetésen esett át.

A nehézségek ellenére édesanyja szerint Melody mindvégig mosolygós és vidám maradt. Idősebb testvérei, Felicity, Liberty, Tom és Iz, számára igazi inspirációként szolgál bátor kistestvérük, akinek a kezelése jelenleg is tart - írja a The Sun.