Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Márton névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Fájni nem fog, csak maradj nyugton!” – így készüljünk ultrahangra és röntgenre gyerekkel

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 17:05
ultrahangvizsgálatröntgenvizsgálat
Egy orvosi vizsgálat a gyerekeknek gyakran félelmetes, a szülőknek pedig stresszes. Pedig egy kis felkészüléssel és néhány apró trükkel elérhetjük, hogy a vizsgálat gyorsan, pontosan és nyugodt hangulatban teljen.

Hogyan készítsük fel a gyermeket az ultrahangvizsgálatra?

A hasi ultrahangvizsgálathoz a nagyobb gyerekeknek éhgyomorral és közepesen telt húgyhólyaggal érdemes érkezni.

Mit jelent az éhgyomor?

A gyermek a vizsgálat előtt 4–5 órával már ne egyen.
Ennek két fő oka van:

  • Étkezéskor az epehólyag kiürül, így nehezebben vizsgálható, ha például epekövesség gyanúja merül fel.
  • Evés közben a gyerek gyakran sok levegőt nyel, ami megnehezíti a hasi szervek pontos vizsgálatát.

Inni viszont lehet, sőt, ajánlott is – lehetőleg csak tiszta, buborékmentes vizet. A tej, kávé, kakaó és ízesített italok ronthatják a képminőséget.

Kismedencei ultrahang

A kismedencében lévő szervek (méh, petefészkek, prosztata) vizsgálatához közepesen telt húgyhólyagra van szükség.
Ehhez:

  • A vizsgálat előtt kb. két órával már ne menjen pisilni a gyermek.
  • A vizsgálat előtt 1–1,5 órával igyon 2–4 deciliter buborékmentes vizet vagy teát.

👉 Fontos: a csecsemőszűrésre mindez nem vonatkozik – náluk nem kell sem éhgyomor, sem telt hólyag.

Hogyan készítsük fel a gyermeket a röntgenvizsgálatra?

A röntgenvizsgálat nem igényel különösebb előkészületet: nem szükséges sem éhgyomor, sem telt hólyag. A szakemberek mindig a lehető legkisebb sugárterheléssel dolgoznak, vagyis csak annyi röntgensugarat használnak, amennyi feltétlenül szükséges.

A szülői felkészítés viszont nagyon fontos:
magyarázzuk el a gyereknek, hogy a nagy gép csak egy „fényképet” készít róla, és rövid ideig mozdulatlanul kell maradnia.
Ha tudja, mi történik, sokkal könnyebben megőrzi a nyugalmát.

A vizsgálat alatt a szülő bent lehet a helyiségben, sőt, kicsiknél előfordulhat, hogy az asszisztens megkéri, tartsa a gyermeket a megfelelő pozícióban.
Mindketten védőfelszerelést kapnak: a szülő ólomkötényt, a gyermek pedig védőlapot a nemi szervek elé.

⚠️ Fontos: ha az anyuka kíséri a gyermeket, és nem zárható ki a terhesség, ezt mindenképpen jelezze előre! Ilyen esetben még védőfelszerelésben sem lehet bent a vizsgálóban.

 

Egy kis lelki felkészítés is sokat számít

A gyerekek legtöbbször nem a vizsgálattól félnek, hanem az ismeretlentől. Ha tudják, mi vár rájuk, és látják, hogy a szülő nyugodt, ők is könnyebben veszik az akadályt. Egy ölelés, egy magyarázó mondat vagy egy közös nevetés néha többet segít, mint bármilyen orvosi utasítás.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu