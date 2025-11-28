Éhesen kiment a boltba, milliomosként tért haza

Egy michigani nő most felettébb örül falánk énjének, ami miatt elindult este a bolt felé, ahonnan végül hatalmas nyereménnyel tért haza. Ugyanis nem csak éhségét tudta csillapítani, de a pénztárcáját is meg tudta utána bőven tömni.

Milliomosként tért haza vásárlásából a nő / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Milliomos lett a nő, mikor lement a boltba

Éhsége meghozta a milliókat a nő számára, aki 53 éves, Kentben él és a Lady Luck 777 nevezetű kaparós játékon sikerült nyernie.

„Amíg kint voltam, vettem néhány lottószelvényt, és amikor hazaértem, megkapartam őket. Megdöbbentő volt, amikor megkapartam a Lady Luck 777 szelvényemet, és láttam, hogy 1 millió dollárt nyertem” - idézi szavait a People. Hozzátette, hogy aznap este nehezen tudott elaludni.

Bár a nő azóta már beugrott a központba, hogy felvegye nyereményét, de alig tudja elhinni, hogy csak így egyszerűen nyert. Már készített tervet, hogy mihez kezd majd a pénzzel.

Mindig mókás hallani, hogyan tudják meg a nyertesek, hogy hatalmas lottónyeremény ütötte a markukat

– mondta Suzanna Shkreli, a Lottótársaság biztosa a közleményben.

Idén már michigani személyek is címlapra kerültek hatalmas nyereményeik miatt, az egyik legnépszerűbb talán a 45 éves Tammy Carvey története, aki a ChatGPT által javasolt számokkal kaszált hatalmasat.

Megkértem a ChatGPT-t, hogy adjon egy Powerball-számkombinációt, és én azokat játszottam meg a szelvényemen. A férjemmel teljesen hitetlenkedve néztünk egymásra

– mondta Tammy.