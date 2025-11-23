Brandiece mindössze nyolcéves volt, amikor élete egyik legrettenetesebb napján édesanyja kézen fogta, és testvéreivel együtt menekülni kényszerült egy bántalmazó férfi elől. Bár a menedékház biztonságot jelentett volna számukra, a családot újra szétszakították: idősebb bátyja, Lee, közel 16 évesen már „túl idősnek” számított a nőket és kisebb fiúkat befogadó intézményhez, így külön kellett elhelyezni – és ez a döntés örökre megváltoztatta az életüket.

A nő sokáig menekült, most ő ad erőt másoknak

Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Menekültből influenszer

Brandiece ma 38 éves, tartalomgyártó, egy 20 éves lány édesanyja. Történetét azért osztja meg, hogy felhívja a figyelmet arra: a menekülés gyakran újabb traumákat szül, különösen, ha a családot a rendszer szétválasztja. Felidézi, milyen bensőséges kapcsolata volt Lee-vel gyerekként. A bátyja iskolájából biciklivel ment érte, ő pedig a kormányon ülve utazott haza – egy elválaszthatatlan testvérpár voltak. A menedékbe érkezés azonban sokkoló fordulatot hozott:

„Menekültünk az erőszak elől, de családi tragédia lett a vége, a bátyám túl idős volt a menedékhez. Amikor megláttam, hogy nincs ágy a bátyámnak, rögtön tudtam, hogy valami nincs rendben.”

A menedékházba Londonban érkeztek egy esős éjszakán, fekete zsákokkal a kezükben. Brandiece még azt sem értette, mi történik velük – csak azt tudta, hogy a bátyja hiányzik. Lee-t egy fiatal felnőtteknek szánt támogatott otthonba küldték, ahonnan soha nem tért vissza a családhoz. Mire újra saját lakásuk lett, ő már a Midlandsben élt, munkát, majd saját családot talált, és a kapcsolat közéjük rekedt távolságot soha nem sikerült áthidalni.

„Most felnőttként néha beszélünk, de teljesen más gyerekkorunk volt. És ez mindig fájni fog.”

Brandiece közben új iskolákba költözött, titokban kellett tartania, hol él, és egyik napról a másikra felnőtté vált:

„A bátyám gondoskodott rólam. Aztán hirtelen én lettem a felelős a kistestvéremért. Egy éjszaka alatt nőttem fel.”

Pszichológusok szerint a menekülés legtöbbször kaotikus, hirtelen döntés, és ha ilyenkor a nagyobb fiúgyermekeket nem engedik ugyanabba a menedékbe, az akár vissza is tarthatja az anyákat attól, hogy elhagyják bántalmazójukat.

„A családi egység a gyógyulás kulcsa”

– figyelmeztet Dr. Audrey Tang.