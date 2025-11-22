Ezt látni kell: Bőrcsizmában rázza csípőjét Gelencsér Timi

A volt szépségkirálynő, Gelencsér Tímea most is a legjobb formáját hozta, és teljesen lenyűgözte követőit.

A volt szépségkirálynő megmutatta szexi táncmozdulatait

Fotó: Markovics Gábor

A sokoldalú híresség ezúttal saját otthonából jelentkezett be, nem is akárhogyan: piros ruhában, bőr csizmában és hosszú kesztyűben mutatta be táncmozdulatait.

A Dancing with the Stars tehetsége egy Taylor Swift-számra mozgatta ritmusra a csípőjét. Az Instagram-bejegyzéshez mindössze annyit írt:

award show

Amellyel arra utalhatott, hogy a csillogó szettet egy díjátadón fogja viselni.

A kommentszekciót egyből ellepték a szívecskéket küldő rajongók. Egyik hódolója így írt: