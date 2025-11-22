Ezt látni kell: Bőrcsizmában rázza csípőjét Gelencsér Timi

A volt szépségkirálynő, Gelencsér Tímea most is a legjobb formáját hozta, és teljesen lenyűgözte követőit.
A sokoldalú híresség ezúttal saját otthonából jelentkezett be, nem is akárhogyan: piros ruhában, bőr csizmában és hosszú kesztyűben mutatta be táncmozdulatait.
A Dancing with the Stars tehetsége egy Taylor Swift-számra mozgatta ritmusra a csípőjét. Az Instagram-bejegyzéshez mindössze annyit írt:
award show
Amellyel arra utalhatott, hogy a csillogó szettet egy díjátadón fogja viselni.
A kommentszekciót egyből ellepték a szívecskéket küldő rajongók. Egyik hódolója így írt:
Nagyon gyönyörű vagy, Timi!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.