Ezt látni kell: Bőrcsizmában rázza csípőjét Gelencsér Timi

Taylor Swift
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 14:30
Gelencsér Tímeatánc
A Dancing with the Stars tehetsége nappalijában mulatott. A volt szépségkirálynő mozdulatait rajongói dicsérték.
Bors
A volt szépségkirálynő, Gelencsér Tímea most is a legjobb formáját hozta, és teljesen lenyűgözte követőit. 

A volt szépségkirálynő megmutatta szexi táncmozdulatait
Fotó: Markovics Gábor

A sokoldalú híresség ezúttal saját otthonából jelentkezett be, nem is akárhogyan: piros ruhában, bőr csizmában és hosszú kesztyűben mutatta be táncmozdulatait.

A Dancing with the Stars tehetsége egy Taylor Swift-számra mozgatta ritmusra a csípőjét. Az Instagram-bejegyzéshez mindössze annyit írt:

award show

Amellyel arra utalhatott, hogy a csillogó szettet egy díjátadón fogja viselni.

A kommentszekciót egyből ellepték a szívecskéket küldő rajongók. Egyik hódolója így írt:

Nagyon gyönyörű vagy, Timi!

 

