Kivették a kislány manduláit, néhány nappal később meghalt

Meghalt egy kislány néhány órával azután, hogy eltávolították a manduláit a cornwalli kórházban. Az ötéves Amber Milnes alvási apnoéban szenvedett. Szülei azt hitték, a kislány majd a műtét után a kórházban marad, mivel ciklikus hányási szindrómában szenvedett, de hatalmasat tévedtek, az orvosok elengedték őt.

Meghalt egy kislány, miután hazaengedték a kórházból / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Hazaengedték a műtét után a kislányt, nem sokkal később meghalt

A cornwalli Roselandből származó kislányt nem tartották bent éjszakára sem. Miután április 6-án hazatért Amber, hirtelen hányni kezdett, rosszul lett, majd kórházba szállították.

Néhány nappal később, április 9-én halálos vérzést kapott, amely a torka azon részén kialakult fertőzés miatt történt, ahonnan a manduláit távolították el.

A kétnapos meghallgatáson elhangzott, hogy szülei szerint Amber a legbátrabb kislány volt, akit valaha ismertek, bátran tűrte az orvosi kezeléseket. Éneklésével, táncával és nevetésével bearanyozta az életüket.

„Miután hányni kezdett, rendszeresen kórházba került, ami nehéz volt neki, és mindannyiunknak, de mindent könnyedén kezelt. Amber nagyon erős volt, és amikor rosszul érezte magát, egyszerűen csak tette a dolgát” - hangzott el a meghallgatáson.

Elárulták, hogy az, hogy kórházba ment, Amber döntése volt, mert készen állt rá. A helyzet a műtét után elfajult Amber hányásai miatt. A kórházban aznap elromlott az intravénás készülék, így szájon keresztül kapta a gyógyszereit a kislány, amit a hányás miatt bevenni sem tudott. 14 órán keresztül nem kapott megfelelő kezelést.

Az orvosok a vérzés miatti eszméletvesztése után már nem tudták újraéleszteni. A torokban lévő ér megsérült, ez okozta a fertőzést. Kel Anyanwu elmondta, hogy 25 éve dolgozik a kórházban, de még sosem látott mandulaműtét utáni halálesetet. Megerősítette, hogy az Amber szülei által aláírt nyilatkozat nem említette a halálesetet. A 38 percig tartó műtét során nem utalt semmi a fertőzésre szerinte.

„Azt feltételeztük, hogy ha jól van, akkor valószínűleg rendben is lesz” - idézi szavait a Mirror.