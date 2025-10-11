Innen tudhatod, ha porckorongsérved van

A gerinc csigolyái között található porckorongok rugalmasságot és ütéscsillapítást biztosítanak a mindennapi mozgás során. Ha azonban a porckorong belső, kocsonyás anyaga kitüremkedik a külső rostos gyűrű repedésén keresztül, kialakul a porckorongsérv. Ez az állapot a gerincvelőből kilépő idegeket nyomhatja, ami heves fájdalommal, zsibbadással és mozgáskorlátozottsággal járhat.

A porckorongsérv tünetei attól függnek, hogy a gerinc mely szakaszán alakul ki a sérv

Fotó: Peakstock / Shutterstock

A porckorongsérv leggyakoribb tünetei

A betegség tünetei attól függnek, hogy a gerinc mely szakaszán alakul ki a sérv. Leggyakrabban az ágyéki gerinc érintett, ilyenkor a fájdalom a deréktájékon kezdődik, majd lesugárzik a lábba, gyakran zsibbadással, bizsergéssel kísérve. Nyaki sérv esetén a fájdalom a vállba, karba sugározhat, fejfájás és szédülés is jelentkezhet. A mozgás beszűkül, a beteg nehezen hajol, emel vagy fordul. Súlyosabb esetben izomgyengeség vagy vizelet- és székletürítési zavar is felléphet, amely sürgős orvosi ellátást igényel.

Miért alakul ki a porckorongsérv?

A porckorongsérv kialakulásának hátterében több tényező állhat. Az életkor előrehaladtával a porckorongok víztartalma csökken, rugalmasságuk mérséklődik, így könnyebben sérülnek. A mozgásszegény életmód, a túlsúly, a rossz testtartás és a helytelen emelési technika mind hozzájárulnak a betegség kialakulásához. Genetikai hajlam, dohányzás és tartós fizikai túlterhelés – például nehéz fizikai munka vagy intenzív sport – szintén fokozhatja a kockázatot.

Hogyan kezelhető a porckorongsérv?

A kezelés elsődleges célja a fájdalom enyhítése és a mozgásképesség helyreállítása. A konzervatív terápia több elemből áll: fájdalomcsillapítók és gyulladáscsökkentők mellett a fizioterápia és a gyógytorna kiemelt szerepet kap. A speciális gyógytorna-gyakorlatok erősítik a gerinc stabilitását, javítják a testtartást és segítik a sérv visszahúzódását. Masszázs, manuálterápia és fizioterápiás eljárások (például ultrahang, TENS-kezelés) kiegészíthetik a kezelést. Ha a konzervatív módszerek nem hoznak javulást, műtéti megoldás válhat szükségessé, amely során a kitüremkedett porckorong-részt eltávolítják.