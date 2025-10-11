Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Innen tudhatod, ha porckorongsérved van

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 19:15
derékfájdalomporckorongsérvgerincbetegség
A porckorongsérv az egyik leggyakoribb gerincbetegség, amely jelentős fájdalmat és mozgáskorlátozottságot okozhat. A porckorongsérv tünetei, okai és kezelése mellett fontos a megelőzés, hiszen tudatos életmóddal sok esetben elkerülhető a probléma.
Zedna Life
A szerző cikkei

A gerinc csigolyái között található porckorongok rugalmasságot és ütéscsillapítást biztosítanak a mindennapi mozgás során. Ha azonban a porckorong belső, kocsonyás anyaga kitüremkedik a külső rostos gyűrű repedésén keresztül, kialakul a porckorongsérv. Ez az állapot a gerincvelőből kilépő idegeket nyomhatja, ami heves fájdalommal, zsibbadással és mozgáskorlátozottsággal járhat.

Porckorongsérv vizsgálata
A porckorongsérv tünetei attól függnek, hogy a gerinc mely szakaszán alakul ki a sérv
Fotó: Peakstock /  Shutterstock 

A porckorongsérv leggyakoribb tünetei

A betegség tünetei attól függnek, hogy a gerinc mely szakaszán alakul ki a sérv. Leggyakrabban az ágyéki gerinc érintett, ilyenkor a fájdalom a deréktájékon kezdődik, majd lesugárzik a lábba, gyakran zsibbadással, bizsergéssel kísérve. Nyaki sérv esetén a fájdalom a vállba, karba sugározhat, fejfájás és szédülés is jelentkezhet. A mozgás beszűkül, a beteg nehezen hajol, emel vagy fordul. Súlyosabb esetben izomgyengeség vagy vizelet- és székletürítési zavar is felléphet, amely sürgős orvosi ellátást igényel.

Miért alakul ki a porckorongsérv?

A porckorongsérv kialakulásának hátterében több tényező állhat. Az életkor előrehaladtával a porckorongok víztartalma csökken, rugalmasságuk mérséklődik, így könnyebben sérülnek. A mozgásszegény életmód, a túlsúly, a rossz testtartás és a helytelen emelési technika mind hozzájárulnak a betegség kialakulásához. Genetikai hajlam, dohányzás és tartós fizikai túlterhelés – például nehéz fizikai munka vagy intenzív sport – szintén fokozhatja a kockázatot.

Hogyan kezelhető a porckorongsérv?

A kezelés elsődleges célja a fájdalom enyhítése és a mozgásképesség helyreállítása. A konzervatív terápia több elemből áll: fájdalomcsillapítók és gyulladáscsökkentők mellett a fizioterápia és a gyógytorna kiemelt szerepet kap. A speciális gyógytorna-gyakorlatok erősítik a gerinc stabilitását, javítják a testtartást és segítik a sérv visszahúzódását. Masszázs, manuálterápia és fizioterápiás eljárások (például ultrahang, TENS-kezelés) kiegészíthetik a kezelést. Ha a konzervatív módszerek nem hoznak javulást, műtéti megoldás válhat szükségessé, amely során a kitüremkedett porckorong-részt eltávolítják.

Mit tehetünk a megelőzésért?

A porckorongsérv megelőzése szorosan összefügg a mindennapi életmóddal. A rendszeres testmozgás, különösen a gerincet stabilizáló izmokat erősítő gyakorlatok, kulcsfontosságúak. A helyes testtartás megőrzése ülés, állás és emelés közben alapvető. Az ergonómikus munkahelyi környezet kialakítása, a rendszeres szünetek beiktatása ülőmunka során és a túlsúly elkerülése mind segítenek a gerinc védelmében. A tudatos életmód tehát nemcsak a meglévő panaszok enyhítésében, hanem a betegség megelőzésében is kulcsszerepet játszik.

A porckorongsérv komoly fájdalmat és életminőség-romlást okozhat, de a legtöbb esetben kezelhető és megelőzhető. A rendszeres mozgás, a helyes testtartás és a gyógytorna beépítése a mindennapokba biztosítja, hogy a gerinc hosszú távon egészséges maradjon.

