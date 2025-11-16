Migrénnel kezdődött, lesújtó diagnózist kapott az édesapa

Egy édesapa megosztja betegségének kezdeti tüneteit, amit ha nem hagy figyelmen kívül talán hamarabb kezelhették volna betegségét. Ezen okulva megosztja, hogy eleinte csupán fejfájásnak hitt tünete hogy vezetett egy lesújtó diagnózishoz.

Lesújtó diagnózist kapott az apuka Fotó: Forrás: Freepik.com

Migrénje lesújtó diagnózist követett

Mark Van Alstine 2022-ben számos súlyos tünetet, köztük migrént, látászavarokat, memóriazavarokat és egyensúly problémákat kezdett el tapasztalni. Majd ezt követően hányingere is volt és vörös vonalakat látott mindenütt, így felkereste orvosát, aki neurológushoz utalta.

A 36 éves férfi egy CT-vizsgálaton is átesett majd kiderült, hogy a sok gerincvelő-folyadék nyomást gyakorol az agyára.

Mark Van Alstine nem tudta, hogy valószínűleg 15-20 éve folyadék halmozódik fel az agyában”

- áll a férfit kezelő kórház, a Northwestern Medicine Facebook bejegyzésében.

Kezelés nélkül a folyadék maradandó károsodást okozhatott volna. közölték vel, hogy műtétre szorul, ahol két nagy lyukat kell fúrni az koponyájába, így alternatív megoldást keresett. Stephen Magill idegsebész segítségét kérte, aki egy kis rugalmas csövet vezetett az agyába, hogy kezelje a problémát okozó cisztát.

„Mark esetében egy ciszta növekedett, amely nyomást gyakorolt arra a helyre, ahol a folyadék egy aqueduct nevű kis csatornán keresztül áramlik az agyban. Ahogy a ciszta idővel növekedett, lassan elzárta azt a csatornát, majd a folyadék felhalmozódni kezdett, és ekkor jelentkeztek nála a tünetek” - magyarázta az idegsebész.

A hydrocephalus leggyakrabban a hatvan év felettieknél jelentkezik, de bármely életkorban elfordulhat. Az állapot kezlhető, hatással lehet az egyensúlyra, koordinációra vagy a hólyagszabályozásra.

A beavatkozás után az apuka jobban lett és visszatérhetett dolgozni. Két évre rá a ciszta nem újult ki és tünetei sem lettek Marknak. Most hogy jobban érzi magát, másokat figyelmeztet a tüneteire.

Először is feltérlenül vizsgáltasd ki magad. Másodszor, ha nagy, sokkoló hírt kapsz, az én tanácsom – és ezt most mindenkinek elmondom – az, hogy kérj másodvéleményt

- idézi a férfit a People.