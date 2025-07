Billy Joel összeomlott a színpadon – kiderült, miért

A Grammy-díjas énekes, Billy Joel két hónappal ezelőtt sokkolta rajongóit, amikor bejelentette, hogy ritka agyi rendellenességgel, Normál nyomású vízfejűséggel (angolul: Normal Pressure Hydrocephalus, röviden NPH) küzd. Most újra megszólalt, és a híres komikus, Bill Maher podcastjában nyilatkozott állapotáról.

Billie Joel / Fotó: mpi04/Northfoto

- Jól érzem magam. Folyamatosan úgy hivatkoznak erre, mint agybetegségre, így rosszabbul hangzik, mint amit ténylegesen érzek – nyilatkozta a zenész.

Ugyanakkor azt is elárulta, hogy egyensúlyproblémákkal küzd, és a kezelése még mindig tart. Az orvosai szerint az állapota az idei koncertezés hatására romlott, ezért májusban kénytelen volt lemondani több fellépését is.

Mi is az a NPH?

A brit egészségügyi hatóságok (NHS) szerint az NPH egy ritka és nehezen érthető betegség, amely jellemzően 60 év felettieket érint. A kór folyadékfelhalmozódást okoz az agyban, ami befolyásolhatja a mozgást, a látást, sőt, a hallást is. Billy Joel a hivatalos közleményében elmondta, hogy speciális gyógytornán vesz részt, és teljes mértékben az egészsége helyreállítására koncentrál. Felesége, Alexis Joel is megszólalt - Hálásak vagyunk a gyors diagnózisért és a fantasztikus orvosi ellátásért – írta, hozzátéve, hogy bíznak a gyors felépülésben.

Az énekes összesen 17 fellépést törölt Észak-Amerikában és Európában, köztük nagyszabású stadionkoncerteket is Edinburghban és Liverpoolban, amelyekre 2025-ben és 2026-ban került volna sor. Billy Joel az utóbbi években folyamatosan turnézott, és legendás rezidenciát tartott fenn a Madison Square Gardenben – tíz éven keresztül, teltház előtt lépett fel New Yorkban.

Az utolsó fellépésére 2025 februárjában került sor, amikor megbotlott a színpadon, miután mikrofonállványát a közönség felé dobta. A baleset után bejelentette, hogy orvosi kezelésre szorul, és rehabilitációra is szüksége lesz egy korábbi műtétje után.