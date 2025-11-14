Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csak az iskolából akartak hazamenni: brutális kutyatámadás áldozata lett egy autista kisfiú

kutyatámadás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 09:30
autistafiú
Édesanyja azt hitte, nem éli túl gyermeke a támadást.
B. V.
A szerző cikkei

Szörnyű kutyatámadás érte azt az ötéves autista kisfiút, aki édesanyjával épp az iskolából tartott haza, amikor a tragédia történt. A 28 éves Joanne Goffey édesanyja ugyanis a tragikus esetet követően közölte, azt hitte fia életét veszti a bull fajtájú kutya megvadulása miatt. A kis Romannek ugyanis a szeme, füle és az arca is megsérült, ami miatt műtétre volt szüksége. Elmondása szerint minden azért történt, mert az eb gazdája póráz nélkül sétáltatta a kutyát.

Bull fajtájú kutyatámadás áldozata lett az ötéves autista kisfiú.
Bull fajtájú kutyatámadás áldozata lett az ötéves autista kisfiú Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Autista ötévese mellett nyolc hónapos csecsemője is vele volt a kutyatámadás során

Minden olyan gyorsan történt. Teljesen biztos voltam benne, hogy ez a kutya meg fogja ölni a gyerekemet. Életem legrettenetesebb élménye volt. Most, hogy lecsengett az adrenalin, néha arra gondolok, hogy akár már a temetését is tervezhetném. Ez szörnyű érzés. Ez a támadás teljes mértékben megelőzhető lett volna. A felelőtlenség majdnem az életébe került a fiamnak

 - nyilatkozta Joanne, akivel elsőszülöttje mellett a ott volt babakocsiban a kisebbik gyermeke, Marshall is. Kiemelte, a kutya már a távolból kiszúrta Romant és rögtön morogni kezdett rá. 

A kutya az arcát kapta el. Amikor kirántottam a fiamat alóla, nem láttam az arcát, és attól féltem, hogy leszakadt. Amikor végre a karomba vettem, a feje bal oldala csupa vér volt. Sok helyen átharapta a bőrét, és részben a hallószervét is megsértette. Sokkban volt, majd sikítani kezdett. Azt kiabálta: "Meg fogok halni, meg fogok halni!". Egy ötéves gyereknek soha nem szabadna ilyen félelmet átélnie. A csodának köszönhetően a legtöbb sérülése felületes volt. Most a szeméért aggódunk leginkább. A fülén és az arcán több helyen is műtétet kellett végezni.”

A történtek miatt a helyi, dél-yorkshire-i rendőrség  egy 29 évet férfit tartóztatott le, aki ellen vizsgálatot is indítottak. A kutyát lefoglalták, és rendőrségi kennelekben tartják, amíg a vizsgálat folyik, írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu