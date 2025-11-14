Csak az iskolából akartak hazamenni: brutális kutyatámadás áldozata lett egy autista kisfiú

Szörnyű kutyatámadás érte azt az ötéves autista kisfiút, aki édesanyjával épp az iskolából tartott haza, amikor a tragédia történt. A 28 éves Joanne Goffey édesanyja ugyanis a tragikus esetet követően közölte, azt hitte fia életét veszti a bull fajtájú kutya megvadulása miatt. A kis Romannek ugyanis a szeme, füle és az arca is megsérült, ami miatt műtétre volt szüksége. Elmondása szerint minden azért történt, mert az eb gazdája póráz nélkül sétáltatta a kutyát.

Bull fajtájú kutyatámadás áldozata lett az ötéves autista kisfiú Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Autista ötévese mellett nyolc hónapos csecsemője is vele volt a kutyatámadás során

Minden olyan gyorsan történt. Teljesen biztos voltam benne, hogy ez a kutya meg fogja ölni a gyerekemet. Életem legrettenetesebb élménye volt. Most, hogy lecsengett az adrenalin, néha arra gondolok, hogy akár már a temetését is tervezhetném. Ez szörnyű érzés. Ez a támadás teljes mértékben megelőzhető lett volna. A felelőtlenség majdnem az életébe került a fiamnak

- nyilatkozta Joanne, akivel elsőszülöttje mellett a ott volt babakocsiban a kisebbik gyermeke, Marshall is. Kiemelte, a kutya már a távolból kiszúrta Romant és rögtön morogni kezdett rá.

A kutya az arcát kapta el. Amikor kirántottam a fiamat alóla, nem láttam az arcát, és attól féltem, hogy leszakadt. Amikor végre a karomba vettem, a feje bal oldala csupa vér volt. Sok helyen átharapta a bőrét, és részben a hallószervét is megsértette. Sokkban volt, majd sikítani kezdett. Azt kiabálta: "Meg fogok halni, meg fogok halni!". Egy ötéves gyereknek soha nem szabadna ilyen félelmet átélnie. A csodának köszönhetően a legtöbb sérülése felületes volt. Most a szeméért aggódunk leginkább. A fülén és az arcán több helyen is műtétet kellett végezni.”

A történtek miatt a helyi, dél-yorkshire-i rendőrség egy 29 évet férfit tartóztatott le, aki ellen vizsgálatot is indítottak. A kutyát lefoglalták, és rendőrségi kennelekben tartják, amíg a vizsgálat folyik, írja a Mirror.