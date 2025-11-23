"46 évvel idősebb a pasim, de esküszöm, nem vagyok aranyásó"

Egyesek számára a kor valóban csak egy szám. Így van ez egy olyan szerelmespár között is, ahol David 74 éves, míg Shalon 24. Hiába azonban a 46 év korkülönbség, rendkívül szeretik egymást és habár sokszor saját védelmükre kell siessenek, mindig közlik mindenkivel, Shalon nem aranyásó és nem David pénzéért van együtt az idős férfival. Még akkor sem, ha Shalon mindent megkap, bármit kér.

46 év a korkülönbség, mindennél jobban szeretik egymást. Fotó: Jekaterina Voronina / 123rf.com

Az első dolog, amit az emberek gondolnak, hogy a pénzem miatt van velem

- közölte David hozzátéve, Shalon bármit kér, megkapja. Épp ezért kifizette párja elmaradásait teljes egészében, így autórészleteit és főiskola tandíját is. Emellett pedig egy gyönyörű otthont is kapott ajándékba. Arról nem is beszélve, hogy Shalon fia taníttatását is ő fizeti.

Tényleg azért kedvelem őt, aki ő, nem azért, amit ad vagy amije van

- jelentette ki a fiatal nő is.

A nem mindennapi páros először Floridában találkozott, amikor Shalon a fiával ott nyaralt, míg David pedig részmunkaidőben buszsofőrként dolgozott nyugdíjazása után. Először csak a hétvégét töltötték együtt, majd végül David rávette az anyát, hogy költözzön hozzá. Eleinte csak a barátságukat akarta elmélyíteni, azonban szerelem lett belőle.

David szerint a nők féltékenyek a kapcsolatukra, míg Shalon kiemelte, a vele egykorú férfiak "nyomorultak". Épp ezért imád Daviddal kapcsolatban lenni még akkor is, ha sokan úgy vélik ő a férfi lánya. Lassan pedig a házasság is szóba kerülhet mondván:

Nem leszek fiatalabb

- jegyezte meg viccesen David, írja a DailyStar.