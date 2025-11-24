"Az apámnak nézik a páromat - 34 év van közöttünk, de ez tényleg szerelem"

Egy húszas évei elején járó nő elárulta, miért döntött úgy, hogy olyasvalakivel randizik, aki akár az apja is lehetne óriási korkülönbségük miatt.

A pár a hatalmas korkülönbség miatt rengeteg kritikát kap. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A korkülönbség ellenére boldog kapcsolatban él a páros

A dél-karolinai Hannah Dickson elmondta, hogy közte és partnere, Chris Willingham között 34 év korkülönbség van, ami miatt sokan furcsán néznek rájuk.

A pár egy edzőteremben találkozott, miután a lány éveken át figyelte a férfit, mielőtt személyi edzőként felbérelte volna. A közös edzések alatt hosszú beszélgetésekbe merültek, amelyeket szinte terápiához hasonlítottak, és gyorsan egymásba szerettek.

Hetekkel azután, hogy februárban elkezdtek együtt dolgozni, hivatalosan is randizni kezdtek. Bár eleinte nem osztottak meg sokat a kapcsolatukból a közösségi médiában, a teremben soha nem titkolták. A 23 éves Hannah hamarosan TikTok-videókat posztolt a korkülönbségen alapuló kapcsolatukról, és azt állította, hogy mivel úgy néznek ki, mint egy apa és lánya, az emberek bámulni szokták őket nyilvános helyeken. Elmondása szerint szülei nem lepődtek meg az új párja életkorától, hiszen korábban együtt volt egy másik férfival, aki 32 évvel volt idősebb tőle.

A lexingtoni nő szerint a rosszindulatú embereknek mindig van véleményük, de másokat arra biztatott, hogy ne ítélkezzenek, amíg ki nem próbálták.

Tudtam, hogy személyi edző, és olyasvalakit akartam, aki tényleg ért hozzá. Ő sokkal fittebb volt.

- magyarázta.

A korkülönbséget egyszer beszéltük meg, méghozzá úgy, hogy inkább legyen valakivel 20 jó éved, mint 60 rossz valaki mással.

- tette hozzá Hannah.

Kihangsúlyozta a fiatal, hogy az emberek egyszerűen imádnak felettük ítélkezni, de amíg mindketten boldogok ő nem látja a problémát.

Gyerekesnek tartja a korabeli férfiakat

A pár nyolc hónapja van együtt, de már beszéltek a lombikprogram lehetőségéről, ha a jövőben családot szeretnének. Chris már egy 14 éves fiú apja, de Hannah újra megtanította élni, egy nagyon szabad szellemiséget hozva az életébe.

A legjobb dolog egy idősebb férfival randizni, hogy nem ül egész nap videojátékok előtt, vannak céljai és ambíciói, szeretne haladni, éli az életét. Az én korombeli fiúk általában nem tudják, mit akarnak, elég gyerekesek.

- magyarázta a fiatal.