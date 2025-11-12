Mindenki kinevette, amikor beleszeretett! 26 év korkülönbség, 16 év házasság, 5 gyerek, és még mindig boldogok!

Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 20:30
Ő 22 éves volt, amikor beleszeretett egy nála 26 évvel idősebb férfiba – a világ felhördült, a család aggódott, az internet ítélkezett. Ma, 16 évvel később, Aundrea és Ken Griffin öt gyerekükkel és egy újabb kisbabával várják a jövőt, és minden bántó komment és a korkülönbség ellenére boldogságban élnek. Hogyan épült fel az a kapcsolat, ami minden kritikát túlél?
K. C.
A szerző cikkei

Aundrea Griffin, a texasi College Stationból, soha nem gondolta volna, hogy egy san antoniói bárban találkozik életének szerelmével. 22 évesen ismerte meg Ken Griffint, aki 48 éves volt – azonnal vonzotta őt a férfi elbűvölő, magabiztos és kedves személyisége. Nagy korkülönbséggel találták meg az igaz szerelmet.

Nagy korkülönbséggel találták meg az igaz szerelmet. / Fotó: Pexels

Nagy korkülönbséggel találták meg az igaz szerelmet

„A korkülönbség látszott, de ő nevettetett, biztonságban éreztem magam, és tisztelt – ennél fontosabb semmi sem volt” – meséli Aundrea. Ken két mesterfokozattal rendelkezik, beszél olaszul, és közel 30 évet szolgált a légierőben, ami teljesen lenyűgözte a fiatal nőt.

Kapcsolatuk hamar felkeltette a környezetük figyelmét. Barátok és családtagok aggódtak, az internet pedig könyörtelen volt: „nagypapás viccek”, „aranyásó” jelzők. De a pár nem engedett a nyomásnak.

16 évvel később boldogan házasok, öt gyermekük van, egy újabb pedig úton van. A közösségi média nem mindig könnyű: Aundrea Instagram-követői száma meghaladja a 22 000-et, és gyakran szembesülnek a kíváncsi tekintetekkel és a durva kommentekkel. 

„Régen bántott, de most már látom, hogy az emberek a saját bizonytalanságaikat vetítik ránk. Ken egyáltalán nem foglalkozik vele” – mondja.

Aundrea szerint a kapcsolatuk titka az őszinteség, a kölcsönös tisztelet és az erős érzelmi kötelék. 

„A vonzalom messze túlmutat az életkoron. A kémia, a bizalom és az érzelmi közelség a legfontosabb” – vallja.

Ken a gyerekek életében is teljesen jelen van

„Lehet, hogy nem ért minden TikTok-trendet, de minden eseményen ott van. A gyerekeink imádják” – meséli Aundrea.

A pár története bizonyítja, hogy a szeretet nem ismer határokat, és hogy a korkülönbség nem akadálya a boldogságnak. 

„Kapcsolatunk talán nem 'tipikus', de a szeretet nem a külső normákon múlik. Két ember választja, hogyan szeretik egymást, és mi ezt tettük” – mondja Aundrea.

 

