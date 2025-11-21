Kiskunhalasi gázolás: elvették a 3 éves Amirát és testvérét a szülőktől - így próbálják visszakapni őket

Mint arról a Bors beszámolt, 2024. október 26-án, szombaton elgázolt egy autó egy 3 éves kislányt. A gyermek sérülései első ránézésre súlyosnak tűntek, de aztán kiderült, hogy Amira karcolásokkal úszta meg a balesetet. A kiskunhalasi gázolás története azonban ezzel nem ért véget.
Alexandra, a kislány édesanyja a történtek után lapunknak elmesélte: éppen Amira és ikertestvére, Viktor születésnapját tartották egy kiskunhalasi étteremben. A család kérte, hogy a hely alkalmazottai szereljék fel a kerthelyiség vaskapuját, amit végül nem tettek meg.
A kis Amira egyszer csak meglátott egy kismacskát, és mivel nagyon szereti az állatokat, meg szerette volna simogatni. A négylábú azonban elszaladt, a kislány pedig utána futott. Így került ki az utcára, majd az úttestre, ahol elütötte egy éppen arra járó autó. A gyermek apja a gázolás láttán olyan indulatba jött, hogy ököllel betörte a kocsi szélvédőjét, de amikor látta, hogy nincs nagy baj, megenyhült. Amirát végül csak a biztonság kedvéért, megfigyelésre szállították kórházba.
A gyermekek édesanyja most elkeseredetten értesítette a Borsot, mi történt a családdal a baleset óta.
Áprilisban egy nap a gyámhatóság emberei jelentek meg nálunk és elvitték az ikreket, hogy nevelőszülőknél helyezzék el őket. Ezt mi igazságtalannak tartjuk, hiszen szeretetben gondoztuk Amirát és Viktorkát. Most csak havonta látogathatjuk őket, az apával külön napon
– mondta Alexandra és hozzátette: az előző otthonuk valóban nem minősült luxuspalotának, de azóta új albérletbe, egy kétszobás házba költöztek, ahol minden körülmény megfelelő.
- A párom festő-mázolóként megkeresi a 700 ezer forintot, de én is kiveszem a részemet az anyagiak előteremtéséből, szempillásként – érvelt Alexandra, aki most felvette a kapcsolatot egy ügyvéddel. Balogi Zsófia családjogi szakjogász az alapvető tények megismerése után munkatársunknak kifejtette: az eljárás, hogy a kiemelésnél, vagyis ideiglenes hatályú elhelyezésnél nem értesítik előre a szülőket, megfelel a gyakorlatnak, hiszen akkor szokás ezt a megoldást választani, ha a gyerekek a szülőknél súlyos veszélyben vannak.
- Az biztos, hogy a kislány balesete nem adhat alapot egy ilyen szigorú intézkedésre, főleg, ha előtte és utána a szülők megfelelően gondoskodtak a gyerekekről. Hátrányos helyzetűnek az a gyermek minősül, aki elégtelen lakókörnyezetben él, vagy akinek a szülei legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkeznek vagy nem dolgoznak. Ugyancsak automatikusan ebbe a kategóriába sorolják a nevelésbe vett (vagyis kiemelt) gyerekeket is
– magyarázta az ügyvéd. Balogi szerint az, hogy a szülők időközben magasabb színvonalú házba költöztek, mindenképpen alapot adhat a hatósági intézkedés felülvizsgálatára.
A gyermekvédelmi törvényben is az áll, hogy a fő cél annak elősegítése, hogy minden gyermek a vér szerinti családjában nevelkedjen
– érvelt a szakjogász. Ennek megfelelően lehet kezdeményezni a korábbi hatósági döntés felülvizsgálatát.
