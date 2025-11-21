Kiskunhalasi gázolás: elvették a 3 éves Amirát és testvérét a szülőktől - így próbálják visszakapni őket

Mint arról a Bors beszámolt, 2024. október 26-án, szombaton elgázolt egy autó egy 3 éves kislányt. A gyermek sérülései első ránézésre súlyosnak tűntek, de aztán kiderült, hogy Amira karcolásokkal úszta meg a balesetet. A kiskunhalasi gázolás története azonban ezzel nem ért véget.

A kiskunhalasi gázolás után Amirát kórházba szállították Fotó: Olvasói

Alexandra, a kislány édesanyja a történtek után lapunknak elmesélte: éppen Amira és ikertestvére, Viktor születésnapját tartották egy kiskunhalasi étteremben. A család kérte, hogy a hely alkalmazottai szereljék fel a kerthelyiség vaskapuját, amit végül nem tettek meg.

Egy macska miatt történhetett a kiskunhalasi gázolás

A kis Amira egyszer csak meglátott egy kismacskát, és mivel nagyon szereti az állatokat, meg szerette volna simogatni. A négylábú azonban elszaladt, a kislány pedig utána futott. Így került ki az utcára, majd az úttestre, ahol elütötte egy éppen arra járó autó. A gyermek apja a gázolás láttán olyan indulatba jött, hogy ököllel betörte a kocsi szélvédőjét, de amikor látta, hogy nincs nagy baj, megenyhült. Amirát végül csak a biztonság kedvéért, megfigyelésre szállították kórházba.

A gyermekek édesanyja most elkeseredetten értesítette a Borsot, mi történt a családdal a baleset óta.

Áprilisban egy nap a gyámhatóság emberei jelentek meg nálunk és elvitték az ikreket, hogy nevelőszülőknél helyezzék el őket. Ezt mi igazságtalannak tartjuk, hiszen szeretetben gondoztuk Amirát és Viktorkát. Most csak havonta látogathatjuk őket, az apával külön napon

– mondta Alexandra és hozzátette: az előző otthonuk valóban nem minősült luxuspalotának, de azóta új albérletbe, egy kétszobás házba költöztek, ahol minden körülmény megfelelő.

A kiskunhalasi gázolás után a rendőrök hosszasan helyszíneltek Fotó: MW

- A párom festő-mázolóként megkeresi a 700 ezer forintot, de én is kiveszem a részemet az anyagiak előteremtéséből, szempillásként – érvelt Alexandra, aki most felvette a kapcsolatot egy ügyvéddel. Balogi Zsófia családjogi szakjogász az alapvető tények megismerése után munkatársunknak kifejtette: az eljárás, hogy a kiemelésnél, vagyis ideiglenes hatályú elhelyezésnél nem értesítik előre a szülőket, megfelel a gyakorlatnak, hiszen akkor szokás ezt a megoldást választani, ha a gyerekek a szülőknél súlyos veszélyben vannak.