Darabokra tört a csodás kisfiú koponyája: egészen hihetetlen, ahogy túlélte

A négyéves Sebastian Winrich délutáni alvás helyett felmászott az ágya mögötti ablakpárkányra, hogy a szúnyoghálón át a szomszéd gyerekekkel beszélgessen. A harmadik emeleti ablak azonban kinyílt alatta, és a kisfiú fejjel előre zuhant le a család második emeleti erkélyére – mintegy 12 lábnyi (kb. 3,6 méter) magasságból.

A kisfiú súlyos sérüléseket szenvedett, de túlélte

Fotó: Meghan Winrich/GoFundMe

Még időben megmentették a kisfiút

Mostohaapja, a 41 éves Chad Poynter egy hatalmas csattanást hallott, amitől megremegett a padló. Amikor az erkélyre rohant, Sebastiant mozdulatlanul találta a földön. Édesanyja, a 34 éves Meghan Winrich azonnal rohant a kórházba, ahol CT- és röntgenvizsgálat után kiderült: a kisfiú koponyája betört és agyvérzést is szenvedett.

A vérzés néhány óra alatt 6,2 mm-ről 10 mm-re nőtt, ezért a gyermeket helikopterrel vitték a Salt Lake City-ben található gyermekkórházba. A műtét során eltávolították a koponyacsontja egy részét, hogy csökkentsék az agynyomást, majd a beavatkozás után „kirakóként” illesztették vissza, lemezekkel és csavarokkal rögzítve.

Sebastian csodával határos módon hosszú távú károsodás nélkül élte túl a balesetet, bár maradandó heg marad a fején. Október 30-án engedték ki a gyermekkritikus osztályról. Azóta védősisakot visel, amikor elhagyja a házat, hogy óvják a sérült területet.

Meghan elmondta: ha nincs alattuk az erkély, a fia nem élte volna túl.

„A délutáni alvás majdnem az életébe került. Ha nincs ott az erkély, teljesen más lenne a történet.”

A baleset után arra kéri a szülőket, hogy minden ablakra szereljenek biztonsági zárat.

„Ez bárkivel megtörténhet. A gyerekek egy pillanat alatt ki tudják nyitni az ablakot.”

A család barátja GoFundMe-gyűjtést indított, hogy segítsenek fedezni a műtét és a kórházi ellátás költségeit, írja a Daily Star.