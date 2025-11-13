Kettényílt egy sír Versenden: egészen megdöbbentő, mi volt benne - Videó

Ilyet se láthatunk minden nap. Megdöbbentő videó került fel az internetre a napokban. Egy fiatal nő tette közzé, miszerint a Baranya vármegyei Versenden feltűnt egy kettényílt sír. Ám az ügy érdekessége itt még nem ért véget, ugyanis, amikor belenézett, maga is meglepődött azon, amit látott. Ugyanis a sírkő alá kiskutyák fészkelték be magukat.



Kettényílt sír Versenden, beleköltöztek a kiskutyák / Fotó: olvasói

Kettényílt sír alá költözött be a kutyacsalád

Szomorú jeleneteket vettek videóra Versenden. A felvételen az látható, amint valaki kint jár a helyi temetőben és felfigyel egy furcsa neszre. Megkeresi a hang forrását, benéz a kettétört sírba, ahol megtalálja az öt kiskutyát és az anyjukat. Valószínűleg a hideg miatt fészkelhették be magukat a sírkő alá.

A hideg ellen húzódhattak be a sírkő alá / Fotó: olvasói

A videó eljutott egy állatvédőhöz is, aki azonnal feltöltötte az internetre, abból a célból, hogy a kutyusoknak új, biztonságos helyet találjanak. Addig pedig, amíg ez meg nem történt vizet és takarókat helyeztek ki nekik, de azt másnapra valaki kidobta. Végül sikerült az öt kiskutyából négyet befogni, sajnos egy elpusztult. A kiskutyák egyelőre állatvédőkhöz kerültek. Az anyjukat is próbálják befogni, de egyelőre ez még nem történt meg. Az egyik állatvédő a következőt osztotta meg ezzel kapcsolatban:

Szeretném jelezni, hogy a kutyusokat sikerült ideiglenes befogadónál elhelyezni, így most már biztonságban vannak. A mama kutya befogása még folyamatban van, jelenleg csapdázással próbáljuk őt is biztonságba helyezni. Köszönjük mindenkinek a támogatást és a segítséget!

- írta a posztjában.

Úgy tudjuk, hogy a kiskutyák a Baranyai Radikális Állatvédő Alapítványhoz kerültek, akik ellátták a kicsiket és tájékoztatták a követőiket arról, hogy most már biztonságban, meleg környezetben vannak az állatok.