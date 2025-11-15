Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Lipót, Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sosem tarthatta a karjában Ilona újszülött fiát: „Öt éve vártuk ezt a csodát és percek alatt vették el tőlünk”

Ilona Kazik
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 13:30
kisfiatragédia
Valentin-napnak indult, rémálom lett belőle. A 32 éves Ilona boldogan készült élete legszebb pillanatára, ám a sors könyörtelenül közbeszólt. Férje szeme láttára omlott össze minden, és a fiatal anya úgy hunyt el, hogy soha életében nem ölelhette meg újszülött kisfiát…
K. C.
A szerző cikkei

Ilona Kazik története minden szülő legrosszabb rémálma. A fiatal, életvidám nő és férje, Rafal öt hosszú éven át küzdöttek azért, hogy gyermekük születhessen, amikor végre sikerült, a boldogságuk hamar rémálommá változott.

ilona a szülés után elhunyt
Ilona sohasem ismerhette meg a fiát / 
Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

„Öt éve vártuk ezt a csodát… és percek alatt vették el tőlünk” – mondja a kétségbeesett férj. 

Ilona 2023 Valentin-napján hozta világra kisfiát, Antonyt. A baba egészséges volt, a család pedig már a közös jövőt tervezte. De mindössze pár órával később az anya fejfájásra, hányingerre és homályos látásra panaszkodott, majd összeesett. A gyors vizsgálatok kiderítették: katasztrófális agyvérzést szenvedett.

„Gyönyörű lélek volt… semmi rossz nem volt benne”

A férj, Rafal a mai napig képtelen felfogni a történteket. Hangja remeg, amikor a történtekről beszél: „Ilona csodálatos anya lett volna. A legfájdalmasabb, hogy soha nem foghatta meg Antonyt. Bement a kórházba életet adni… és soha nem jött haza.”

A nő 11 napig küzdött az életéért az intenzíven, majd a gépek élettelen csendje jelezte: nincs tovább.

Kérdések, amelyekre a gyászoló család még mindig választ vár

Miért küldték haza többször is, amikor már magas volt a vérnyomása? Miért nem vették komolyabban a figyelmeztető jeleket? Miért kellett egy fiatal, egészséges édesanyának ilyen borzalmas módon meghalnia? Rafal most jogi lépéseket tesz, miközben egyetlen dolog tartja benne a lelket: kisfia, Antony, aki sosem ismerheti meg édesanyját.

„A családunk soha nem lesz már ugyanaz”

A gyászoló férj és a megtört család most csak egyet szeretne: választ. A hétfőn kezdődő halottkémi vizsgálat talán fényt derít arra, mi vezetett Ilona értelmetlen halálához - írja a Daily Records.

Íme Ilona Kazik

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu