Sosem tarthatta a karjában Ilona újszülött fiát: „Öt éve vártuk ezt a csodát és percek alatt vették el tőlünk”

Ilona Kazik története minden szülő legrosszabb rémálma. A fiatal, életvidám nő és férje, Rafal öt hosszú éven át küzdöttek azért, hogy gyermekük születhessen, amikor végre sikerült, a boldogságuk hamar rémálommá változott.

Ilona sohasem ismerhette meg a fiát /

Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

„Öt éve vártuk ezt a csodát… és percek alatt vették el tőlünk” – mondja a kétségbeesett férj.

Ilona 2023 Valentin-napján hozta világra kisfiát, Antonyt. A baba egészséges volt, a család pedig már a közös jövőt tervezte. De mindössze pár órával később az anya fejfájásra, hányingerre és homályos látásra panaszkodott, majd összeesett. A gyors vizsgálatok kiderítették: katasztrófális agyvérzést szenvedett.

„Gyönyörű lélek volt… semmi rossz nem volt benne”

A férj, Rafal a mai napig képtelen felfogni a történteket. Hangja remeg, amikor a történtekről beszél: „Ilona csodálatos anya lett volna. A legfájdalmasabb, hogy soha nem foghatta meg Antonyt. Bement a kórházba életet adni… és soha nem jött haza.”

A nő 11 napig küzdött az életéért az intenzíven, majd a gépek élettelen csendje jelezte: nincs tovább.

Kérdések, amelyekre a gyászoló család még mindig választ vár

Miért küldték haza többször is, amikor már magas volt a vérnyomása? Miért nem vették komolyabban a figyelmeztető jeleket? Miért kellett egy fiatal, egészséges édesanyának ilyen borzalmas módon meghalnia? Rafal most jogi lépéseket tesz, miközben egyetlen dolog tartja benne a lelket: kisfia, Antony, aki sosem ismerheti meg édesanyját.

„A családunk soha nem lesz már ugyanaz”

A gyászoló férj és a megtört család most csak egyet szeretne: választ. A hétfőn kezdődő halottkémi vizsgálat talán fényt derít arra, mi vezetett Ilona értelmetlen halálához - írja a Daily Records.

Íme Ilona Kazik