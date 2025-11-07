Ann Angelette 101 évesen sem tervez lassítani. A New Jersey-ben élő nő idős kora ellenére is heti hat napot dolgozik. Ennek pedig az oka: nem akar nyugdíjba menni. Az ékszerüzlet tulajdonos ugyanis elárulta, nem bír megmaradni otthon a négy fal között. Ha muszáj lenne neki, abba biztosan belehalna. Elmondása szerint, miután az 1920-as években született már gyerekként otthagyta az iskolás, hogy segítsen szülei broooklyni élelmiszerboltjában a munkával.

Idős, 101 éves kora ellenére sem akar leállni a munkával Fotó: pexels

Idős, 101 éves kora ellenére sem tud, és nem is akar pihenni

Ann édesapja lovaskocsival jégárusként járta fiatalon a környéket, hogy kiegészítse a család jövedelmét. Ezt követően míg férje a második világháborúban harcolt, ő a haditengerészet hajógyárában munkálkodott, majd pincérnő volt. Ma pedig ékszerészként dolgozik New Jersey híres Diamond District-jében, ahol saját vállalkozását, a Curiosity Jewelry-t vezeti lányával és unokájával közösen.

Ha nyugdíjba mennék, meghalnék. Nem tudok otthon megmaradni

- jelentette ki határozottan Ann, aki számára spontán jött az ötlet, hogy ékszerboltot nyit:

Megláttam egy kiadó ékszerboltot és felhívtam a tulajt. Megkérdeztem tőle, mennyi a bérleti díj, és azt mondta: havi 85 dollár (kb. 28 ezer forint). Mindez persze 1964-ben. Manapság a kávéra költök ennyit egy hónapban

- árulta el kiemelve, nem is az üzlet érdekli már, hanem inkább az emberek. Végül pedig azt is elmondta, a siker titka szerinte az önmagunkról való gondoskodás:

Fel kell kelni, meg kell fürdeni, enni kell, törődni kell magaddal. Tornázni is kell. Ha nem szereted, amit csinálsz, akkor változtass. Használd ki a napot. Én boldog vagyok, hogy minden nap dolgozhatok

- idézte őt az Unilad.