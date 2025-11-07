Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Rezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Ha nyugdíjba mennék, meghalnék" - 101 éves kora ellenére is képtelen pihenni Ann

időskor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 12:00
nyugdíjmunka
Nem tud és nem is akar pihenni.
B. V.
A szerző cikkei

Ann Angelette 101 évesen sem tervez lassítani. A New Jersey-ben élő nő idős kora ellenére is heti hat napot dolgozik. Ennek pedig az oka: nem akar nyugdíjba menni. Az ékszerüzlet tulajdonos ugyanis elárulta, nem bír megmaradni otthon a négy fal között. Ha muszáj lenne neki, abba biztosan belehalna. Elmondása szerint, miután az 1920-as években született már gyerekként otthagyta az iskolás, hogy segítsen szülei broooklyni élelmiszerboltjában a munkával. 

Idős, 101 éves kora ellenére sem akar leállni a munkával. F
Idős, 101 éves kora ellenére sem akar leállni a munkával Fotó: pexels

Idős, 101 éves kora ellenére sem tud, és nem is akar pihenni

Ann édesapja lovaskocsival jégárusként járta fiatalon a környéket, hogy kiegészítse a család jövedelmét. Ezt követően míg férje a második világháborúban harcolt, ő a haditengerészet hajógyárában munkálkodott, majd pincérnő volt. Ma pedig ékszerészként dolgozik New Jersey híres Diamond District-jében, ahol saját vállalkozását, a Curiosity Jewelry-t vezeti lányával és unokájával közösen.

Ha nyugdíjba mennék, meghalnék. Nem tudok otthon megmaradni

 - jelentette ki határozottan Ann, aki számára spontán jött az ötlet, hogy ékszerboltot nyit:

Megláttam egy kiadó ékszerboltot és felhívtam a tulajt. Megkérdeztem tőle, mennyi a bérleti díj, és azt mondta: havi 85 dollár (kb. 28 ezer forint). Mindez persze 1964-ben. Manapság a kávéra költök ennyit egy hónapban

 - árulta el kiemelve, nem is az üzlet érdekli már, hanem inkább az emberek. Végül pedig azt is elmondta, a siker titka szerinte az önmagunkról való gondoskodás:

Fel kell kelni, meg kell fürdeni, enni kell, törődni kell magaddal. Tornázni is kell. Ha nem szereted, amit csinálsz, akkor változtass. Használd ki a napot. Én boldog vagyok, hogy minden nap dolgozhatok 

- idézte őt az Unilad.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu