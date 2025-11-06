Szakadékba zuhant egy 77 éves kerékpáros – hihetetlen, mi tartotta életben napokig

Egy 77 éves kerékpáros 40 métert zuhant, majd pedig három napot vészelt át a szabadban. Elmondása szerint az életét pár üveg bornak köszönheti.

40 méter zuhanás után három napot vészelt át a nyugdíjas kerékpáros (Képünk Illusztráció)

A meg nem nevezett francia nyugdíjas éppen egy rutinbevásárlás után tekert hazafelé, amikor elrontott egy kanyart, és egy meredek szakadékba zuhant. A férfi a La Grand-Combe-ból tartott otthona felé, amely Saint-Julien-des-Points-ban található, de a Cévennes hegységben balesetet szenvedett.

A kemény, idős férfi azonban nem adta fel, hanem a bevásárlószatyraiban lévő dolgokkal élt túl három napot. Ezek között több üveg bor is volt. Miközben a fagyos éjszakákon keresztül üvöltött segítségért, a csodával határos módon sértetlen borosüvegek tartalmával tartotta magát melegen.

Három nap után menekült meg a nyugdíjas kerékpáros

Már kezdte elveszíteni a reményét, amikor a harmadik napon végül megérkezett a segítség. Hangját az úton dolgozó munkások hallották meg, majd amikor meglátták a biciklijét, keresni kezdték őt. Tűzoltók és egy helikopter emelte ki a szakadékból, majd az ales-i kórházba szállították.

A kórházi dolgozók is megdöbbentek az állapotán. Dr. Laurent Savath, a főorvos elmondta:

Ő egy csoda. A hidegben és nedvességben, szinte élelem és víz nélkül hihetetlenül ellenálló maradt. Nagyon kemény fickó. Többször beleesett egy patakba, miközben megpróbált felmászni, így fennállt a kihűlés veszélye.

A kerékpárost biztonságban kiengedték a kórházból, és most otthon lábadozik. Állítólag jókedvű, és minden bizonnyal hálásabb, mint valaha, főleg azért a néhány üveg borért, ami életben tartotta őt – írja a Daily Star.