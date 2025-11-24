"Az orvosok fájdalomcsillapítót és nyújtást javasoltak a hátfájásomra - most már nem érem meg a 23-at"

Egy fiatal nő hátfájása annyira legyengítő volt, hogy nem tudott aludni, és a fürdőszobába is csak kúszva jutott el. Még ijesztőbb volt, hogy gyors ütemben fogyott, és a gerince hangos roppanó hangokat adott. Mindezek ellenére orvosai évekig nem foglalkoztak vele, csupán fájdalomcsillapítókat ajánlottak neki.

Hónapokon át nem vették komolyan az orvosok a fiatal nő hátfájását. Fotó: GoFundMe

Fájdalomcsillapítók sokaságával próbálták az orvosok enyhíteni a fiatal hátfájását

A 22 éves Nothando Nhliziyo négyszer ment el a háziorvosához, ahol újra és újra elutasították, és azt mondták neki, hogy vegyen be paracetamolt és nyújtson egy kicsit. Később felkeresett egy csontkovácsot, majd a sürgősségire is elment, de ismét elküldték.

Amikor a fájdalom 2024 novemberében elkezdődött, a Leicesterből származó fiatal nem aggódott, hogy valami komolyabb dolog állhat a háttérben.

Először azt hittem, hogy talán a fodrászként végzett munkám miatt fáj a hátam, mert sokáig állok... Sosem gondoltam volna, hogy valami ilyen komoly dolog lesz.

- emlékezett vissza.

Amikor az orvosok elküldtek, hogy vegyél be némi ibuprofent, paracetamolt, csináld ezeket a nyújtásokat, az jutott eszembe, hogy ha ők nem veszik komolyan, akkor én miért venném?

Nothando kéthetente foglalt időpontot, abban bízva, hogy talán másik orvoshoz kerül, aki meghallgatja. Viszont ahogy a hátfájása egyre súlyosabbá vált, tudta, hogy drasztikusabb lépéseket kell tennie, hogy komolyan vegyék.

Nem tudtam aludni, még megfordulni sem, nem tudtam felkelni az ágyból. Kúszva mentem a fürdőszobába. A hátam ropogó hangokat adott, görcseim voltak, és az egész testem megfeszült. Egyszerűen elképzelhetetlen fájdalom volt.

Egy különösen súlyos epizód után januárban Nothando visszament a sürgősségire, de a dolgozók nem értették miért ment hátfájással a kórházba. Elkeseredésében 12 órán át maradt, végül pedig azt mondta az orvosoknak, hogy leesett a lépcsőn, csak hogy ne küldjék el újra.

Hazugság árán, de megvizsgálták

Szerencséjére az apró ferdítése bevált, és végre beleegyeztek, hogy megvizsgálják, majd kiderült, hogy rákos elváltozások vannak a gerincén, a medencéjén és a bal mellékveséjén is. Ezután már haza sem engedték a kórházból, és az egész januárt vizsgálatokkal töltötte.