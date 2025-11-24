"Az orvosok fájdalomcsillapítót és nyújtást javasoltak a hátfájásomra - most már nem érem meg a 23-at"

Egy fiatal nő hátfájása annyira legyengítő volt, hogy nem tudott aludni, és a fürdőszobába is csak kúszva jutott el. Még ijesztőbb volt, hogy gyors ütemben fogyott, és a gerince hangos roppanó hangokat adott. Mindezek ellenére orvosai évekig nem foglalkoztak vele, csupán fájdalomcsillapítókat ajánlottak neki.
A 22 éves Nothando Nhliziyo négyszer ment el a háziorvosához, ahol újra és újra elutasították, és azt mondták neki, hogy vegyen be paracetamolt és nyújtson egy kicsit. Később felkeresett egy csontkovácsot, majd a sürgősségire is elment, de ismét elküldték.
Amikor a fájdalom 2024 novemberében elkezdődött, a Leicesterből származó fiatal nem aggódott, hogy valami komolyabb dolog állhat a háttérben.
Először azt hittem, hogy talán a fodrászként végzett munkám miatt fáj a hátam, mert sokáig állok... Sosem gondoltam volna, hogy valami ilyen komoly dolog lesz.
- emlékezett vissza.
Amikor az orvosok elküldtek, hogy vegyél be némi ibuprofent, paracetamolt, csináld ezeket a nyújtásokat, az jutott eszembe, hogy ha ők nem veszik komolyan, akkor én miért venném?
Nothando kéthetente foglalt időpontot, abban bízva, hogy talán másik orvoshoz kerül, aki meghallgatja. Viszont ahogy a hátfájása egyre súlyosabbá vált, tudta, hogy drasztikusabb lépéseket kell tennie, hogy komolyan vegyék.
Nem tudtam aludni, még megfordulni sem, nem tudtam felkelni az ágyból. Kúszva mentem a fürdőszobába. A hátam ropogó hangokat adott, görcseim voltak, és az egész testem megfeszült. Egyszerűen elképzelhetetlen fájdalom volt.
Egy különösen súlyos epizód után januárban Nothando visszament a sürgősségire, de a dolgozók nem értették miért ment hátfájással a kórházba. Elkeseredésében 12 órán át maradt, végül pedig azt mondta az orvosoknak, hogy leesett a lépcsőn, csak hogy ne küldjék el újra.
Szerencséjére az apró ferdítése bevált, és végre beleegyeztek, hogy megvizsgálják, majd kiderült, hogy rákos elváltozások vannak a gerincén, a medencéjén és a bal mellékveséjén is. Ezután már haza sem engedték a kórházból, és az egész januárt vizsgálatokkal töltötte.
Végül közölték vele, hogy ismeretlen primer eredetű rákja van, vagyis a betegség már szétterjedt, de nem tudják, honnan indult ki.
Amikor meghallottam, hogy rák, csak azt kívántam, bárcsak nyelne el a föld. Csak el akartam tűnni. A szüleim sírva fakadtak. Én meg sem tudtam szólalni.
- idézte fel a szörnyű pillanatot.
A trauma azonban ezzel nem ért véget. Számtalan vizsgálatra, tesztre, biopsziára, a bal mellékvese műtéti eltávolítására és hónapokig tartó várakozásra volt szükség, mire egyértelmű diagnózist kapott.
2025 áprilisában közölték Nothandóval, hogy negyedik stádiumú angioszarkómája van, ami az egyik legritkább rákfajta az Egyesült Királyságban, évente körülbelül 64 diagnózissal.
Emlékszem, ahogy az orvosok mondták, hogy a rák 4-es stádiumú, áttétes, ritka és gyógyíthatatlan. Annyira eltompultam a rossz hírektől, hogy nem sírtam. Csak ültem ott, és az arcom meg sem rezdült az egész vizsgálat alatt. Fogalmam sem volt, hogyan kellene reagálnom.
A helyzetet tovább nehezítette, hogy a rák elhelyezkedése miatt a gerincén nem tudnak sokat tenni.
Végül kemoterápiát kapott, hogy megpróbálják megakadályozni a betegség növekedését vagy továbbterjedését, de Nothando kétségbeesetten keresi a lehetőségeket, hogy meghosszabbíthassa az életét. Most arra szeretné ösztönözni az embereket, hogy vegyenek komolyan minden szokatlan tünetet, és mindig követeljék ki a megfelelő vizsgálatokat - írta a The Sun.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.