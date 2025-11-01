Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Hónapokig nem foglalkozott a hátfájásával a családapa: sokkot kapott, amikor megkapta a diagnózist

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 08:00
A férfi azt gondolta, a fájdalom a korral jár. Amikor végül megkapta a diagnózist, az ő és a családja élete is fenekestől felfordult.
Bors
A szerző cikkei

A 62 éves Paul Angliss kezdetben a kornak tulajdonította a hátfájdalmát, a helyzet azonban odáig fajult, hogy a tavaly augusztusban már kínok közepette kellett felvonszolnia magát a Fudzsi hegy tetejére, mialatt a párjával, Priya Gohillal és 16 éves lányuk, Nancyvel Japánban nyaralt. Az észak-londoni Stoke Newingtonból származó férfi ezután hőtapaszokkal és fájdalomcsillapítókkal kísérletezett, egészen 2024 októberéig, amikor a hálószobájában beütötte a lábujját egy székbe. Ezt követően kapta meg a sokkoló diagnózist.

Lesújtó diagnózist kapott a hátfájós családapa / Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Az a lökéshullám végigfutott az egész gerincemen, és megbénultam, mindkét oldalon görcsök voltak a nyakamban 

- emlékezett vissza Paul.

A családapa ezután bekerült a sürgősségire, ahol nemcsak azt tudta meg, hogy eltört egy nyakcsigolyája, hanem azt is, hogy mielómája van, egyfajta vérrák, amely a csontokat érinti.

 Az orvosok ugyanis meglehetősen különösnek találták, hogy egy lábujj beverése nyaktöréshez vezetett, így MRI-vizsgálatot végeztek, majd egy héttel később egy vérvizsgálat megerősítette, hogy a férfi valóban mielómában szenved.

A borzasztó diagnózis fenekestől forgatta fel Paul és a családja életét is. 

A mielóma gyengíti a csontokat – észre sem veszed, hogy ebben szenvedsz, amíg el nem töröd egy csontodat. Körülbelül 28 lyukat találtak a gerincemben, így szerencsém volt, hogy korán észlelték a betegséget. Nem termelsz annyi csontot, mint amennyit veszítesz, és ha nem lett volna az a csonttörésem, sokkal rosszabbul is elsülhettek volna a dolgok. A mielóma felemészti a csontjaidat, míg végül a gerinced is összeomolhat

- hívta fel rá a figyelmet Paul.

A mielóma, amelyet gyakran mielóma multiplexnek is neveznek, a vérrák egy olyan fajtája, amely a csontvelőt érinti, és a tünetek széles skáláját okozhatja. A betegség évente körülbelül 6300 embert érint az Egyesült Királyságban, és bár jelenleg nincs rá gyógymód, a kezelés segít a betegség megfékezésében és az élet meghosszabbításában.

A férfi a diagnózist követően, 2024 novemberétől hetente kemoterápiás injekciókat kapott a gyomrába négy hónapon keresztül. Ezután idén április 10-én őssejt-transzplantáción esett át, majd az orvosok megkérdezték Paultól, hogy részt kíván-e venni egy új gyógyszer vizsgálatában, amelyet szeptember 15-én kezdett meg. Idén szeptemberben a férfit már arról tájékoztatták, hogy nincsenek rákos sejtek a vérében, és egy csontvelő biopsziát követően október 13-án közölték vele, hogy remisszióban van.

Az onkológusom nagyon optimista, és rengeteg alternatív kezelési gyógyszert tudok elkezdeni, ha a jelenlegiek elveszítenék a hatékonyságukat. Vannak, akik évekre remisszióba kerülnek, és ez egy izgalmas időszak a mielóma számára a fejlesztés alatt álló kezelések tekintetében

- mondta el Paul, aki jelenleg a betegséggel kapcsolatos nagyobb tudatosságra igyekszik felhívni a figyelmet. A férfi továbbá arra biztat mindenkit, akit látszólag minden ok nélkül erős hátfájás kezd kínozni, hogy haladéktalanul forduljon orvoshozírja a The Sun.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
