Sokkoló! Hamvasztás előtt ébredt fel egy nő

Hamvasztás előtt ébredt fel egy halottnak hitt 65 éves thaiföldi nő. Az idős hölggyel épp megérkeztek a hamvasztás helyszínére, amikor csodával határos módon egyszer csak kopogni kezdett a koporsóban.

Meghiúsult hamvasztás, felébredt az elhunytnak hitt idős hölgy.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Hamvasztás előtt éledt fel egy halottnak hitt thai nő

Nem mindennapi pillanatokat élt át egy thaiföldi család, akik épp hamvasztásra vitték halottnak hitt rokonukat. A 65 éves, Chonthiro névre keresztelt idős hölgyet a saját otthonában érte a halál, leállt a légzése, ezért a család úgy döntött, hogy azonnal a ravatalozóba viszik. Azonban az odatartó úton hatalmas megdöbbenésükre, az idős halottnak hitt asszony elkezdett a koporsó oldalán kopogni.

Az idős asszony öccse, az 57 éves Mongkol meglepődött, hogy testvére még mindig életben van, hiszen a halálát igazoló papírokat is aláírta:

Megdöbbentem, meglepődtem és örültem, hogy a nővérem még életben van. A meglepetéstől majdnem összeestem. Csoda, hogy felébredt.

Az idős nő a ravatalozó templomnál ébredt fel, ahol az egyik alkalmazott is beszámolt a különleges esetről. A 27 éves Thammanoon, akinek feladata volt, hogy a rövid temetkezési szertartás idejére a terembe vigye a nőt, elmondta, hogy halvány segélykérő zajokat hallott:

Félrehúztam a takarót, ami eltakarta, és megdermedtem, amikor láttam, hogy még mozog. Tudatánál volt, gyengén lélegzett és bólintott a fejével, de beszélni nem volt képes. Megdöbbentem, mert még soha nem tapasztaltam ilyet.

Az idős nőt végül mentővel szállították kórházba.

A templom apátja, Phra Kitti Wachirathada elismerte, hogy még soha nem látott ilyen esetet, de örült, hogy a család több időt tölthet az idős asszonnyal - olvasható a LADbible cikkében.