Sokkoló! Hamvasztás előtt ébredt fel egy nő

hamvasztás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 05:30
idős hölgytemetés
A döbbenetes pillanatokat egy thaiföldi család élte át. Hamvasztásra vitték az idős hölgyet, aki nagyon is életben volt még.

Hamvasztás előtt ébredt fel egy halottnak hitt 65 éves thaiföldi nő. Az idős hölggyel épp megérkeztek a hamvasztás helyszínére, amikor csodával határos módon egyszer csak kopogni kezdett a koporsóban.

Meghiúsult hamvasztás, felébredt az elhunytnak hitt idős hölgy.
Meghiúsult hamvasztás, felébredt az elhunytnak hitt idős hölgy.
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Hamvasztás előtt éledt fel egy halottnak hitt thai nő

Nem mindennapi pillanatokat élt át egy thaiföldi család, akik épp hamvasztásra vitték halottnak hitt rokonukat. A 65 éves, Chonthiro névre keresztelt idős hölgyet a saját otthonában érte a halál, leállt a légzése, ezért a család úgy döntött, hogy azonnal a ravatalozóba viszik. Azonban az odatartó úton hatalmas megdöbbenésükre, az idős halottnak hitt asszony elkezdett a koporsó oldalán kopogni.

Az idős asszony öccse, az 57 éves Mongkol meglepődött, hogy testvére még mindig életben van, hiszen a halálát igazoló papírokat is aláírta:

Megdöbbentem, meglepődtem és örültem, hogy a nővérem még életben van. A meglepetéstől majdnem összeestem. Csoda, hogy felébredt.

Az idős nő a ravatalozó templomnál ébredt fel, ahol az egyik alkalmazott is beszámolt a különleges esetről. A 27 éves Thammanoon, akinek feladata volt, hogy a rövid temetkezési szertartás idejére a terembe vigye a nőt, elmondta, hogy halvány segélykérő zajokat hallott:

Félrehúztam a takarót, ami eltakarta, és megdermedtem, amikor láttam, hogy még mozog. Tudatánál volt, gyengén lélegzett és bólintott a fejével, de beszélni nem volt képes. Megdöbbentem, mert még soha nem tapasztaltam ilyet.

Az idős nőt végül mentővel szállították kórházba.

A templom apátja, Phra Kitti Wachirathada elismerte, hogy még soha nem látott ilyen esetet, de örült, hogy a család több időt tölthet az idős asszonnyal - olvasható a LADbible cikkében.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
