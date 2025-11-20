Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Hamburgert evett, órákkal később meghalt a pilóta

hamburger
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 11:30
tragédiahalál
Egy évnyi nyomozásra volt szükség, hogy rájöjjenek, mi okozta a tragédiát.
B. V.
BBQ-s hamburgert evett egy 47 éves pilóta, alig négy órával később olyan rosszul lett, belehalt. A középkorú, eszméletlen férfira a fia talált rá otthonuk fürdőszobájában, hányás közben. A boncolási jegyzőkönyv szerint a hirtelen halál megmagyarázhatatlan volt, most azonban, egy évvel a tragédia után kiderült, a pilóta végzetét alpha-gal szindróma okozta, amely teljes mértékben megelőzhető lett volna. 

Barbecues hamburgert evett, órákkal később meghalt.
BBQ-s hamburgert evett, órákkal később meghalt. Fotó: abbestock /  GettyImages

A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi érezte, nagy a baj, mégsem fordultak orvoshoz, mondván nem tudták volna megmagyarázni, miért van rosszul. Mindezt annak ellenére, hogy a fia közölte, apja azt mondta:

Meg fogok halni.

 

Nem a barbecue-s hamburger okozta a tragédiát?

 

A halála után vett vérminta kimutatta, hogy allergiás reakciója volt. A felesége elmondta a kutatóknak, hogy azon a nyáron 12 vagy 13 vöröspoloska csípést szenvedett el a bokáján, amelyek apró duzzanatokat hagytak hátra. A tudósok szerint ezek valójában magányos csillag kullancsok lárváinak csípései lehettek, amelyek egyes esetekben alpha-gal szindrómát okozhatnak. Ez pedig a legveszélyesebb betegség, amelyet egy kullancs terjeszthet, írja a DailyStar.

 

