Hamburgert evett, órákkal később meghalt a pilóta

BBQ-s hamburgert evett egy 47 éves pilóta, alig négy órával később olyan rosszul lett, belehalt. A középkorú, eszméletlen férfira a fia talált rá otthonuk fürdőszobájában, hányás közben. A boncolási jegyzőkönyv szerint a hirtelen halál megmagyarázhatatlan volt, most azonban, egy évvel a tragédia után kiderült, a pilóta végzetét alpha-gal szindróma okozta, amely teljes mértékben megelőzhető lett volna.

BBQ-s hamburgert evett, órákkal később meghalt. Fotó: abbestock / GettyImages

A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi érezte, nagy a baj, mégsem fordultak orvoshoz, mondván nem tudták volna megmagyarázni, miért van rosszul. Mindezt annak ellenére, hogy a fia közölte, apja azt mondta:

Meg fogok halni.

Nem a barbecue-s hamburger okozta a tragédiát?

A halála után vett vérminta kimutatta, hogy allergiás reakciója volt. A felesége elmondta a kutatóknak, hogy azon a nyáron 12 vagy 13 vöröspoloska csípést szenvedett el a bokáján, amelyek apró duzzanatokat hagytak hátra. A tudósok szerint ezek valójában magányos csillag kullancsok lárváinak csípései lehettek, amelyek egyes esetekben alpha-gal szindrómát okozhatnak. Ez pedig a legveszélyesebb betegség, amelyet egy kullancs terjeszthet, írja a DailyStar.