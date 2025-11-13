Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Most jött: halálos baleset történt Vas vármegyében

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 14:39
Az áldozat egy 40 év körüli férfi.
Egy ember meghalt abban a halálos balesetben, amelynek során csütörtökön a reggeli órákban két gépkocsi ütközött egymással a 84-es számú főúton, a jánosházai körforgalomnál, a Vas vármegyei Duka község közelében, erősítette meg az MTI információját az Országos Mentőszolgálat. A rendőrség hivatalos honlapján korábban arról adott tájékoztatást, hogy közlekedési baleset miatt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a főutat, a forgalmat pedig mindkét irányból elterelik.

Halálos baleset történt Vas vármegyében.  Fotó: Bors

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik jármű felborult, a tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik gépkocsiból, akit átadtak a mentőknek. Az Országos Mentőszolgálat az MTI-nek megerősítette, hogy a baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy helyszínen meghalt.

 

Kecskés Lilla közölte azt is: 

a helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba

 - írja az MTI.

 

