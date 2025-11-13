Brutális erejű balesetről jött hír: több ember is a roncsok közé szorult, teljes útzár mellett folyik az életmentés a főúton

Frontálisan ütközött két személyautó Rácalmás külterületén, a 62-es főút 8-as kilométerénél. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltói mind a két járműből egy-egy embert feszítővágó segítségével szabadították ki. Az egységek áramtalanították a kocsikat. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.