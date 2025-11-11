Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Kora hajnalban már menteni kellett: több főúton is teljes az útzár

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 06:35 / FRISSÍTÉS: 2025. november 11. 06:35
Püspökladány és Karcag között történt közlekedési baleset. A forgalmat jelenleg Füzesgyarmat felé terelik.
Közlekedési baleset történt november 11-én 5 óra körül a 4-es számú főút 173. kilométerszelvényében, Püspökladány és Karcag között. A hírek szerint három jármű ütközött: a balesetben többen is megsérültek. 

Közlekedési baleset történt Püspökladány és Karcag között / Fotó: Gé / MW

Közlekedési baleset miatt terelik a forgalmat

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az adott útszakaszon teljes útlezárás van érvényben, a rendőrök a forgalmat Füzesgyarmat felé terelik. Kérjük a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek!

- hívták fel rá a figyelmet a Police.hu oldalán.
 

Mindeközben a 8-as főút 66-os kilométerszelvényénél két személyautó és egy traktor ütközött össze, Herend és Bánd között. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a veszprémi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt lezárták az érintett útszakaszt - írja a Katasztrófavédelem.


 


 

 

