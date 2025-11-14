"Megölték őt!" - A fogorvosi rendelőben halt meg egy kétéves kislány

Az édesanyjával ment el egy 3. kerüli fogorvosi klinikára egy kétéves kislány Bukarestben. Két szuvas foga igényelt beavatkozást, amit mélyaltatásban végeztek, azonban a hírek szerint körülbelül 20 perc után a gyermek szív- és légzésleállást szenvedett. Hívták a 112-t, majd hosszú perceken át próbálták újraéleszteni, azonban a kislány nem reagált az orvosok beavatkozásaira. Végül halottnak nyilvánították.

A fogorvosi rendelőben halt meg egy kétéves kislány / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Tragédia a fogorvosi rendelőben: meghalt egy kétéves kislány

Az egészségügyi miniszter, Alexandru Rogobete csütörtök este bejelentette, hogy két vizsgálat is indult a kislány halála ügyében. A miniszter közölte, hogy a gyermek az intravénás altatás során szív- és légzésleállást szenvedett, és közel két órán át nem reagált az újraélesztési kísérletekre. Hozzátette, hogy késlekedés volt a szívleállás és a mentőhívás között, és a vizsgálatnak kell kiderítenie, hogy ez pontosan mekkora késést jelentett, illetve hogyan befolyásolta az események alakulását. Azt is elmondta, hogy a vizsgálatokat az Állami Egészségügyi Felügyelet és a Fogorvosi Kamara végzi annak érdekében, hogy megállapítsák, betartották-e az orvosi protokollt, a megfelelő szakmai magatartást és eljárást, illetve fennáll-e a műhiba (malpraxis) gyanúja.

Az elhunyt kislány édesapja is megszólalt, aki elmondta, hogy a gyermek orvosi vizsgálatai a májértékek 6–7-szeres eltérését mutatták a normálishoz képest. A szülők emiatt kérték a fogászati beavatkozás átütemezését, de az apa állítása szerint a kérésüket az orvos elutasította. A férfi kiemelte, hogy nem engedték be őket abba a rendelőbe, ahol a kislány altatást kapott és ahol a beavatkozást végezték, és akkor sem engedték be őket, amikor a gyermek szív- és légzésleállást kapott.

Megölték őt!

- jelentette ki könnyek között az édesapa.

Friss hírek érkeztek a tragédia kapcsán

A Bukaresti Orvosi Kamara Végrehajtó Bizottsága rendkívüli ülést tart, hogy megvizsgálja az adatokat és mérlegelje, indítanak-e hivatalból eljárást a kétéves kislány halálának ügyében – jelentette be pénteken az Agerpres hírügynökségnek a Romániai Orvosi Kamara elnöke, Cătălina Poiană.

A jelenleg rendelkezésünkre álló információk a nyilvános térből származnak. Sürgős ülést tartunk, hogy elemezzük az adatokat, tekintettel arra, hogy a mély altatást aneszteziológus végzi

– mondta Cătălina Poiană.

A fogászati klinika képviselői is közleményt adtak ki, amelyben kijelentették, hogy „teljes mértékben együttműködnek” az illetékes hatóságokkal minden vizsgálat során, hogy feltárják a tragikus eset körülményeit. A klinika képviselői azt is közölték, hogy a kislány korábban már átesett egy hasonló mély altatási eljáráson, még 2025. január 27-én, ugyanebben a klinikában, ugyanazzal az orvosi csapattal – az aneszteziológussal és a fogorvossal –, és az az eljárás „komplikációk nélkül és teljes felépüléssel zárult” - írja a Maszol.