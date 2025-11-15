Mellbevágó: Kétéves kislány fogászati székben halt meg!

Borzalmas tragédia történt egy fogászati székben, ahol mélyaltatásban lévő 2 éves kislány halt meg. Egyes információk szerint minden szükséges engedéllyel és jóváhagyással rendelkeztek a bukaresti magánrendelőben.

A két éves kislány nem ébredt az mélyaltatásból a fogászati székben / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A kislány a fogászati székben sosem ébredt fel

A közleményben kiemelték, hogy az eset mélyen megrázta magánrendelő dolgozóit, együttérzésüket fejezték ki a gyászoló családnak, és fontosnak tartották hangsúlyozni mindenben együttműködnek a hatóságokkal az incidens körülményeinek feltárása érdekében. Továbbá a közelmúltban újabb helyiségeket alakítottak ki és láttak el modern felszerelésekkel a szedációs eljárásokhoz, ezek engedélyeztetése pedig jelenleg zajlik a jogszabályban előírt folyamat szerint.

A Maszol korábban megírta, hogy Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter pénteken arról beszélt, hogy első értesülései szerint hibák történhettek a klinika engedélyeztetése során, mivel bizonyos helyiségek nem felelnek meg azoknak az elvárásoknak, amelyek intézmények működését szabályozzák.

A jelenlegi frissítés szerint az egészségügyi miniszter megerősítette, hogy a bukaresti klinika nem felel meg az általános érzéstelenítéshez szükséges alapvető feltételeknek. Mint mondta, nem azt állította, hogy az engedélyek hiányoztak, hanem azt, hogy ami a dokumentumokban szerepelt, nem felelt meg az elvárásoknak.