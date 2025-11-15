Mellbevágó: Kétéves kislány fogászati székben halt meg!

Borzalmas tragédia történt egy fogászati székben, ahol mélyaltatásban lévő 2 éves kislány halt meg. Egyes információk szerint minden szükséges engedéllyel és jóváhagyással rendelkeztek a bukaresti magánrendelőben.
A közleményben kiemelték, hogy az eset mélyen megrázta magánrendelő dolgozóit, együttérzésüket fejezték ki a gyászoló családnak, és fontosnak tartották hangsúlyozni mindenben együttműködnek a hatóságokkal az incidens körülményeinek feltárása érdekében. Továbbá a közelmúltban újabb helyiségeket alakítottak ki és láttak el modern felszerelésekkel a szedációs eljárásokhoz, ezek engedélyeztetése pedig jelenleg zajlik a jogszabályban előírt folyamat szerint.
A Maszol korábban megírta, hogy Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter pénteken arról beszélt, hogy első értesülései szerint hibák történhettek a klinika engedélyeztetése során, mivel bizonyos helyiségek nem felelnek meg azoknak az elvárásoknak, amelyek intézmények működését szabályozzák.
A jelenlegi frissítés szerint az egészségügyi miniszter megerősítette, hogy a bukaresti klinika nem felel meg az általános érzéstelenítéshez szükséges alapvető feltételeknek. Mint mondta, nem azt állította, hogy az engedélyek hiányoztak, hanem azt, hogy ami a dokumentumokban szerepelt, nem felelt meg az elvárásoknak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.