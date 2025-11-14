„Számára az élet egy csodálatos kaland volt” – 32 évesen, álmában hunyt el váratlanul a gyönyörű feleség

Megható szavakkal emlékezett meg családja arról a fiatal feleségről, aki álmában, váratlanul hunyt el 32 évesen. Lydia Williams épp egy hotelben pihent, amikor utolérte a végzete. Imádott utazni, imádta mások szerelmi történeit, így részben esküvők koordinálásával is foglalkozott marketinges és rendezvényszervezői munkája melett. Férjébe, Edbe az Egyesült Államokban szeretett bele. Ed felesége halála után elmondta, Lydiával való házassága élete legjobb döntése volt.

Egy madridi hotelban, álmában vesztette életét a fiatal feleség Fotó: Forrás: Unsplash.com

Így búcsúztak az álmában elhunyt feleségtől szerettei

Lydia feleségül vétele volt, és mindig is az marad életem legjobb döntése. Bár az együtt töltött éveink túl hamar véget értek, annyi közös emléket szereztünk, ami egy életre elég. Ő volt a legkülönlegesebb ember, akit valaha ismertem, és mindig, teljes szívemből szeretni fogom

- búcsúzott Ben, míg gyászoló édesanyja így emlékezett meg rá:

Mindenbe 100%-ot adott. Mindig azt mondtam neki: "Bármit is teszel, sose veszítsd el a ragyogásodat". Néha ez azt jelentette, hogy fel kellett állnia és újra kellett kezdenie, de Lydia folytatta, és arra bátorította a lányokat, hogy támogassák és emeljék egymást. Azt akarta, hogy mindenki ragyogjon. Számára az élet egy csodálatos kaland volt. Már gyermekként is kreatív volt, felnőttként pedig szenvedéllyel tanult új kultúrákról, ételekről és borokról. Ha bármit tanulhatunk Lydiától, az az, hogy kövessük az álmainkat, éljünk teljes szívvel, szeressük a hozzánk tartozókat, és legyünk kedvesek másokhoz. Ő hitt az egyenlőségben és abban, hogy másokat felemeljünk. Több Lydiára lenne szüksége a világnak. Az élet rövid: élj, szeress, nevess, és légy boldog.

Lydia temetésére a család a fiatal nő kedvenc dalaival készült és azt kérte, elegánsan öltözzenek, hiszen mint fogalmaztak: a búcsúztatás Lydia életének ünnepe lesz, írja a DailyStar.