Németh Kristóf: „Ez volt életem legnagyobb élménye!”

Németh Kristóf felesége, Zita nem kis feladatra vállalkozott – hónapokon át szervezte férje életének legnagyobb meglepetését. Kristóf ugyanis nem akármilyen mérföldkőhöz érkezett, 50 éves lett. A színésznek csak egyetlen vágya volt: családjával szeretne lenni, messze a megszokott környezettől. Ezt nem is akármilyen módon sikerült teljesítenie Zitának.

Németh Kristóf sosem volt még ennyire boldog – Fotó: Németh Kristóf

Zita mindent előkészített

Mindenkivel alaposan egyeztetett, hogy férje teljesen szabad legyen ebben az időszakban. Nem volt egyszerű dolga, de a temérdek titkos egyeztetés meghozta a gyümölcsét: végül már csak annyit kellett mondania Kristófnak: „Pakolj össze! Indulunk!”

„A nagy kérdés az volt: »Mit pakoljak?« Ugyanis azt se tudtam, hogy sícuccot vagy napszemüveget vigyek magammal, akkora volt a titkolózás. Autóval indultunk útnak, így arra gyanakodtam, hogy nagyon messzire biztos nem jutunk. Aztán a feleségem azt mondta: nézz bele a kesztyűtartóba! Ott találtam egy piros borítékot, pontosan olyat, amivel az Ázsia Expressz forgatása során sokszor találkoztam” – magyarázta a színész.

Kristóf szívében kivételes helyet foglal el ez a műsor, nem véletlen, hogy felesége hasonló meglepetéssel készült. A borítékban az állt, hogy az úti cél Róma lesz. „Ott meg kell keresnem a megadott címet, akárcsak a műsorban”– mesélte nevetve Kristóf.

Németh Kristóf családjával fedezte fel Olaszországot (Fotó: Németh Kristóf)

Róma nem az út vége, hanem a kezdete volt

Egy csodálatos nap után a szerelem városában nem ért véget a meglepetések sora. Bár Kristóf már azt hitte, hogy akkor már itt maradnak, másnap reggel jött egy újabb piros boríték.

Az utazás nem ért véget. Lent fog várni a transzfer, üljünk be. Az el fog vinni minket egy parkolóba, ahol sok lakóautó lesz. Az egyik le volt fényképezve, hogy azt keressem meg. Teljesen, mint az Ázsia Expresszben.

– mondta. Majd megérkeztek egy parkolóba, ahol valóban voltak lakóautók, csak azok nem rájuk vártak.

„Nagyon megdöbbentem, hogy gyakorlatilag a legnagyobb tengerjáró hajó tűnt fel a lakóautók mögött. De még akkor sem gondoltam, hogy az ránk vár. Aztán előkerült még egy boríték is, a hajóra szóló jegyekkel" – tette hozzá a Fórum Színház igazgatója.