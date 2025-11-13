Németh Kristóf: „Ez volt életem legnagyobb élménye!”

Németh Kristóf felesége, Zita nem kis feladatra vállalkozott – hónapokon át szervezte férje életének legnagyobb meglepetését. Kristóf ugyanis nem akármilyen mérföldkőhöz érkezett, 50 éves lett. A színésznek csak egyetlen vágya volt: családjával szeretne lenni, messze a megszokott környezettől. Ezt nem is akármilyen módon sikerült teljesítenie Zitának.
Mindenkivel alaposan egyeztetett, hogy férje teljesen szabad legyen ebben az időszakban. Nem volt egyszerű dolga, de a temérdek titkos egyeztetés meghozta a gyümölcsét: végül már csak annyit kellett mondania Kristófnak: „Pakolj össze! Indulunk!”
„A nagy kérdés az volt: »Mit pakoljak?« Ugyanis azt se tudtam, hogy sícuccot vagy napszemüveget vigyek magammal, akkora volt a titkolózás. Autóval indultunk útnak, így arra gyanakodtam, hogy nagyon messzire biztos nem jutunk. Aztán a feleségem azt mondta: nézz bele a kesztyűtartóba! Ott találtam egy piros borítékot, pontosan olyat, amivel az Ázsia Expressz forgatása során sokszor találkoztam” – magyarázta a színész.
Kristóf szívében kivételes helyet foglal el ez a műsor, nem véletlen, hogy felesége hasonló meglepetéssel készült. A borítékban az állt, hogy az úti cél Róma lesz. „Ott meg kell keresnem a megadott címet, akárcsak a műsorban”– mesélte nevetve Kristóf.
Egy csodálatos nap után a szerelem városában nem ért véget a meglepetések sora. Bár Kristóf már azt hitte, hogy akkor már itt maradnak, másnap reggel jött egy újabb piros boríték.
Az utazás nem ért véget. Lent fog várni a transzfer, üljünk be. Az el fog vinni minket egy parkolóba, ahol sok lakóautó lesz. Az egyik le volt fényképezve, hogy azt keressem meg. Teljesen, mint az Ázsia Expresszben.
– mondta. Majd megérkeztek egy parkolóba, ahol valóban voltak lakóautók, csak azok nem rájuk vártak.
„Nagyon megdöbbentem, hogy gyakorlatilag a legnagyobb tengerjáró hajó tűnt fel a lakóautók mögött. De még akkor sem gondoltam, hogy az ránk vár. Aztán előkerült még egy boríték is, a hajóra szóló jegyekkel" – tette hozzá a Fórum Színház igazgatója.
Maga a hajó is egy igazi csoda volt: 22 emelet, mint egy igazi úszó város – csúszdaparktól elkezdve, éttermek, az egészen hatalmas színházteremig minden megtalálható volt benne.
„Rengeteg felfedezni valót tartogatott az út: bejártuk Olaszországon át a spanyol városokat, majd végül újra Rómában kötöttünk ki. Hihetetlen élmény volt! Minden nap újabb csodák kápráztattak el minket. Felejthetetlenné tették az 50. születésnapomat!" – idézte fel élményeit Kristóf.
„Aznap, amikor a születésnapom volt, arra ébredtem, hogy éppen kötünk ki Ibiza partjainál, és kopogtatnak, már hozzák a hűtött pezsgőt és a születésnapi tortát. Az igazi meghatottság pillanatai voltak számomra!" – emlékezett vissza a színész.
A hazatérés után nem lesz könnyű visszazökkenni a hétköznapokba, de ez nem is csoda. A legfontosabb Kristóf számára mégis az volt, hogy végre rengeteg minőségi időt tölthetett a családjával, ami jelenleg a legnagyobb boldogság számára. A gyermekei és felesége társaságában lenni, ez az igazi ajándék. A színész számára rendkívül dolgos volt az idei év. Az év hátralevő részében a hangsúly a családon és a pihenésen lesz, és ami a legfontosabb, a lecsendesedés és a hála időszaka következik.
„Bámulatos milyen támogatást kapok mindig a feleségemtől és a családomtól” – tette hozzá meghatódva Kristóf.
Most rajtam a sor, hogy ezt viszonozzam! De be kell vallanom, fel van adva a lecke, ha Zitának szeretnék születésnapi meglepetést tervezni. Ezt nem lesz könnyű überelni!
– zárta gondolatait a színész.
