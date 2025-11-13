Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Németh Kristóf: „Ez volt életem legnagyobb élménye!”

Németh Kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 17:00
Káprázatos pillanatok! Nem mindennapi születésnapjáról mesélt Németh Kristóf, aki olyan meglepetést kapott, amit soha nem fog elfelejteni.
Ko. K.
Németh Kristóf felesége, Zita nem kis feladatra vállalkozott – hónapokon át szervezte férje életének legnagyobb meglepetését. Kristóf ugyanis nem akármilyen mérföldkőhöz érkezett, 50 éves lett. A színésznek csak egyetlen vágya volt: családjával szeretne lenni,  messze a megszokott környezettől. Ezt nem is akármilyen módon sikerült teljesítenie Zitának.

Németh Kristóf luxus hajóútja
Németh Kristóf sosem volt még ennyire boldog Fotó: Németh Kristóf

Zita mindent előkészített

Mindenkivel alaposan egyeztetett, hogy férje teljesen szabad legyen ebben az időszakban. Nem volt egyszerű dolga, de a temérdek titkos egyeztetés meghozta a gyümölcsét: végül már csak annyit kellett mondania Kristófnak: „Pakolj össze! Indulunk!

„A nagy kérdés az volt: »Mit pakoljak?« Ugyanis azt se tudtam, hogy sícuccot vagy napszemüveget vigyek magammal, akkora volt a titkolózás. Autóval indultunk útnak, így arra gyanakodtam, hogy nagyon messzire biztos nem jutunk. Aztán a feleségem azt mondta: nézz bele a kesztyűtartóba! Ott találtam egy piros borítékot, pontosan olyat, amivel az Ázsia Expressz forgatása során sokszor találkoztam” – magyarázta a színész.

Kristóf szívében kivételes helyet foglal el ez a műsor, nem véletlen, hogy felesége hasonló meglepetéssel készült. A borítékban az állt, hogy az úti cél Róma lesz. Ott meg kell keresnem a megadott címet, akárcsak a műsorban”– mesélte nevetve Kristóf.

Németh Kristóf családjával fedezte fel Olaszországot (Fotó: Németh Kristóf)

Róma nem az út vége, hanem a kezdete volt

Egy csodálatos nap után a szerelem városában nem ért véget a meglepetések sora. Bár Kristóf már azt hitte, hogy akkor már itt maradnak, másnap reggel jött egy újabb piros boríték

Az utazás nem ért véget. Lent fog várni a transzfer, üljünk be. Az el fog vinni minket egy parkolóba, ahol sok lakóautó lesz. Az egyik le volt fényképezve, hogy azt keressem meg. Teljesen, mint az Ázsia Expresszben. 

mondta. Majd megérkeztek egy parkolóba, ahol valóban voltak lakóautók, csak azok nem rájuk vártak. 

„Nagyon megdöbbentem, hogy gyakorlatilag a legnagyobb tengerjáró hajó tűnt fel a lakóautók mögött. De még akkor sem gondoltam, hogy az ránk vár. Aztán előkerült még egy boríték is, a hajóra szóló jegyekkel"  – tette hozzá a Fórum Színház igazgatója.

Maga a hajó is egy igazi csoda volt: 22 emelet, mint egy igazi úszó város – csúszdaparktól elkezdve, éttermek, az egészen hatalmas színházteremig minden megtalálható volt benne. 

„Rengeteg felfedezni valót tartogatott az út: bejártuk Olaszországon át a spanyol városokat, majd végül újra Rómában kötöttünk ki.  Hihetetlen élmény volt! Minden nap újabb csodák kápráztattak el minket. Felejthetetlenné tették az 50. születésnapomat!" idézte fel élményeit Kristóf.

Hogy fogja ezt Németh Kristóf viszonozni?

„Aznap, amikor a születésnapom volt, arra ébredtem, hogy éppen kötünk ki Ibiza partjainál, és kopogtatnak, már hozzák a hűtött pezsgőt és a születésnapi tortát. Az igazi meghatottság pillanatai voltak számomra!" – emlékezett vissza a színész.

A hazatérés után nem lesz könnyű visszazökkenni a hétköznapokba, de ez nem is csoda. A legfontosabb Kristóf számára mégis az volt, hogy végre rengeteg minőségi időt tölthetett a családjával, ami jelenleg a legnagyobb boldogság számára. A gyermekei és felesége társaságában lenni, ez az igazi ajándék. A színész számára rendkívül dolgos volt az idei év. Az év hátralevő részében a hangsúly a családon és a pihenésen lesz, és ami a legfontosabb, a lecsendesedés és a hála időszaka következik.

„Bámulatos milyen támogatást kapok mindig a feleségemtől és a családomtól” – tette hozzá meghatódva Kristóf.

Most rajtam a sor, hogy ezt viszonozzam! De be kell vallanom, fel van adva a lecke, ha Zitának szeretnék születésnapi meglepetést tervezni. Ezt nem lesz könnyű überelni! 

zárta gondolatait a színész.

 

