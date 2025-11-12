„Elvettem a gyerekkori szerelmemet – néhány órával később meghalt a karjaimban”

Szívszorító tragédia árnyékolta be Jade Tabrar és Adam Kemp esküvőjét. A gyerekkoruk óta egymáshoz tartozó pár november 3-án, otthonukban, szűk körben mondta ki az igent – Jade azonban néhány órával a ceremónia után, férje karjaiban meghalt.

Jade-nél 2023 augusztusában diagnosztizáltak gyomorrákot. A kismamakorában jelentkező erős gyomorfájdalmakat és jelentős fogyást először a terhességnek tudták be, ám a tünetek a 2023 februárjában született, egészséges kisfiuk érkezése után is megmaradtak. A vizsgálatok 2-es stádiumú daganatot mutattak ki, amely hetek alatt 4-es stádiumra ugrott, miközben Jade a kezelésre várt.

A betegség ideig-óráig úgy tűnt, megállt: idén májusban „stabil” állapotot kapott, és átmenetileg felfüggesztették a terápiát. Ám szeptemberben kiderült, hogy a rák átterjedt a méhére és a petefészkére, és három hónapot jósoltak neki. Ekkor döntöttek úgy, hogy nem várnak 2026. november 21-ig, a 20. évfordulóig tervezett nagy lakodalomra: most azonnal összeházasodnak.

Barátok és a hospice csapata villámgyorsan intézte a papírokat, a szertartást november 3-án 14 órakor tartották meg otthonukban. Jade – aki örökbefogadottként nőtt fel – azt szerette volna, ha Adam édesapja kíséri be, egy régi koszorúslányruhában, amelyet barátai sietve átvarrtak a súlyvesztés miatt.

A szemembe nézett, és azt mondta, annyira boldog, hogy Mrs. Kemp lett. Aztán a feje lehanyatlott – tudtam, hogy a lelke elszállt.

A hospice munkatársai is úgy látták, közel a vég. Jade 22:45-kor hunyta le örökre a szemét – férje karjaiban. A pár 19 évet volt együtt, öt gyermeket neveltek. Adam – aki felmondott, hogy a gyerekekkel lehessen – most a közös emlékekből merít erőt:

Életem legszebb napja volt – feleségül vehettem a világ leggyönyörűbb nőjét.

A barátok időközben adománygyűjtést indítottak, a célt 4000 fontra emelték, hogy segítsék a családot a következő, nehéz hónapokban és a temetési költségek rendezésében, írja a Mirror.