"Éreztem, ahogy a szerveim leállnak... Annyira fájt, hogy könyörögtem az ápolóknak, hogy hagyjanak meghalni"

Amikor Ivy Asmus otthon feküdt az ágyában, a fájdalom olyan bénító erejű volt, hogy még a férje segítő kéznyújtása is sikolyokat váltott ki belőle. Minden próbálkozás, hogy megforduljon vagy elmozduljon, olyan érzés volt, mintha kettészelnék, de ekkor még nem tudta, hogy betegsége egész életét fel fogja forgatni.

A szokatlan fájdalmat az orvosok többször is félrediagnosztizálták. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A szokatlan fájdalommal az orvosok sem tudtak mit kezdeni

2014 áprilisában két héten át a vakító fájdalom lett állandó társa Asmusnak, és mindeközben azon gondolkodott, hogy valaha tudni fog-e újra járni. Szenvedése több mint három évtizeddel korábban kezdődött, amikor mindössze 15 éves volt, az orvosok azonban értetlenül álltak a tünetei előtt.

Azt hittem, ez csak növekedési fájdalom, és túltettem magam rajta, ahogy a legtöbb tinédzser

- mondta a ma már 46 éves, atlantai nő.

17 évesen egy teljes évet töltött visszatérő vesefertőzések kezelésével, miután a fehérvérsejtszáma kórosan megemelkedtek. Valójában azonban már ekkor megkezdődött a gerince károsodása, még ha ezt senki sem ismerte fel akkoriban.

Miután tüneteit ismételten félrediagnosztizálták, többek között vakbélgyulladásként vagy ízületi kopásként, egy MRI-vizsgálat végül feltárta az okot: ankylotizáló spondylitis (AS), egy ritka ízületi gyulladásos betegség, amely megtámadja a gerinc ízületeit, és bénító fájdalmat okoz a hát alsó részén, a gerincen és a csípőben.

Ahogy a betegség előrehaladott, a szervezet túl sok csontot termelt, amely lassan összeforrasztotta a gerincet, merev, mozdíthatatlan helyzeteket okozva.

Négy különböző reumatológust láttam, mire találtam valakit, aki tényleg engem látott, nem csak a tünetek listáját. A többiek mind elutasítottak, mert nem illettem bele a tankönyvi definícióba. Rendkívül kimerítő és megalázó volt újra és újra azt hallani, hogy a fájdalmam nem számít, mert nem úgy néz ki.

- mesélte a nő.

A betegség nem enyhült az idő múlásával

Asmus különleges nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó tanárként dolgozott, amikor 2014-ben a tünetei ijesztő fordulatot vettek.

A tanárképzésben azt tanítják, hogy ha kell, menjünk a földre, hogy megvédjük a diákjainkat. Ezt tettem én is az egyik tanítványommal. Három nappal később bizsergést éreztem itt-ott, semmi komolyat, csak furcsát. Aztán újabb három nap telt el, és minden megváltozott. A fájdalom olyan erős lett, hogy amikor megpróbáltam felkelni, a férjemnek kellett fizikailag felemelnie, miközben sikítottam a fájdalomtól.

2015 óta Asmus hét gerincműtéten esett át, hogy a gerincét helyes pozícióban rögzítsék, és megelőzzék a maradandó deformálódást és mozgásképtelenséget. A felépülés kegyetlen volt, egy beavatkozás után például 12 hetet kellett 30 fokos szögben fekve töltenie ágyában. Miután ennyi időt töltött fekve, újra meg kellett tanulnia járni, teste remegett, és eleinte csak két lépést tudott megtenni egyszerre.

Megfogadtam, hogy soha többé nem fogom természetesnek venni azt, hogy tudok járni.

- mondta.