Azt hitték gyomorégése van: kiderült egy éve van hátra a fiatal anyának

Hat hónappal ezelőtt Georgia-Leigh Gardiner még boldogan készült esküvőjére, egyetemi tanulmányaira és arra, hogy minél több időt töltsön két éves kisfiával, Arlóval, mielőtt óvodába menne. A 28 éves édesanya azonban június 13-án, pénteken olyan diagnózist kapott, ami darabokra zúzta az egész jövőképét: agresszív, rosszul differenciált gyomorrákot állapítottak meg nála, amely már áttétet adott a hashártyára, és gyógyíthatatlan.

Nem hitte el, hogy megtámadta a rák Fotó: Pexels

A betegség jelei már egy éve jelentkeztek – hasi fájdalmak, étvágytalanság, émelygés és 18 kg fogyás –, mégis újra és újra hazaküldték a háziorvostól és a leeds-i kórházból is, néhány savlekötővel és türelemre intéssel. Végül egy szakorvos figyelt fel egy csomóra, ami után elindultak a vizsgálatok. Addigra azonban már késő volt. Georgia-Leigh első reakciója a St James's University Hospital rendelőjében az volt, hogy nevetni kezdett a sokktól, majd vőlegényéhez, Callumhoz fordulva csak annyit kérdezett: „Ez most komoly?” Párja elsápadt, ő pedig sírva rohant ki a rendelőből, mielőtt pánikrohamot kapott volna. A kétgyermekes menyasszony most kezelési lehetőségek után kutat, és már több mint 7 230 fontot (kb. 3,3 millió forintot) gyűjtött össze a GoFundMe oldalon. Mégis dühös a helyi egészségügyre, amiért hónapokig nem vették komolyan a panaszait.

Ha korábban végeztek volna el egy endoszkópiát, lehet, hogy még kezelhető lett volna

– mondja.

A korai tüneteket figyelmen kívül hagyták. Végül egy figyelmes sebész irányította a nem-specifikus tünetek vizsgálati protokolljához, ahol elindult a gyorsított kivizsgálás. Georgia-Leigh személyesen is köszönetet mondott neki egy képeslappal:

Köszönöm, hogy végre komolyan vett.

A rák diagnózisa után oxigénterápiás központba kezdett járni, és a németországi Hallwang Klinikával is felvette a kapcsolatot – itt olyan kezelésekhez juthatna hozzá, amelyek Nagy-Britanniában nem elérhetők. Ugyanakkor egy NHS által indított klinikai vizsgálatba is beválasztották.

Őszintén szólva, a célom most már csak annyi, hogy a lehető leghosszabb ideig éljek, és hogy a kisfiam ne felejtsen el. Szeretném látni felnőni és megházasodni, de ha ez nem történhet meg, akkor legalább legyenek közös emlékeink, fényképek, amiket visszanézhet.

– mondja.