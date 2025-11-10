Kevés esélyt adtak a túlélésre az orvosok: felesége kitartásának köszönhetően épült fel a férfi az agyvérzésből

Versenyszerű erőemelőként és keményen dolgozó távközlési vállalkozóként Logan Barber a fizikai erejéről és kimeríthetetlen kitartásáról volt ismert. Azonban 2024 szeptemberében, egy éjszaka súlyos agyvérzést kapott, amely kómába juttatta, és elvette tőle azt az erőt és önállóságot, amely hosszú ideje meghatározta őt.

Az agyvérzés ellenére nem adta fel a küzdelmet a férfi családja. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Teljesen felforgatta a család életét az agyvérzés, de nem adták fel

37 éves volt és nagyon egészséges. Mindig jártunk edzőterembe, edzettünk, vigyáztunk a testünkre és egészségesen étkeztünk.

- mondta felesége, Stacie Barber.

Mint gyógytornász, Stacie ledöbbent, amikor az orvosok azt mondták, hogy kevés az esély, hogy a férje túlélje a történteket, és ha mégis, valószínűleg soha többé nem tud járni vagy teljes életet élni.

Logan agyvérzése idején a Barber házaspár egy tíz hónapos gyermeket nevelt, miközben Stacie újdonsült anyaként a saját vállalkozását, The Physio Fix-et vezette. A katasztrofális prognózist azonban nem volt hajlandó elfogadni. Tudta, hogy hosszú és kimerítő út áll előttük, de azt is tudta, hogy feladni nem lehet, sem magáért, sem Loganért, sem a lányukért.

Saját kezébe vette az irányítást a férfi felesége

Logan összesen hét és fél hetet töltött a kórházban, ebből négyet lélegeztetőgépre kötve. A kritikus hetek alatt Stacie arra várt, hogy a terápiás személyzet jöjjön és mozgassa a férje testét, remélve, hogy ez segít megőrizni az erejét, miközben kómában volt, de senki sem jött.

Mivel nem akarta, hogy a férje állapota tovább romoljon a saját szakértelmét használta fel, annak reményében, hogy gyorsíthatja a felépülését.

A kórházban körülbelül a harmadik napon hoztam magammal néhány saját gyógytornász eszközt, és minden nap tettem vele, amit csak tudtam.

Stacie minden eszközt bevetett, hogy stimulálja Logan testét és elméjét, masszázst, kopogtatást, rezgést, zeneterápiát, nyújtást, sőt a lányuk játékait is.

Eleinte nem volt semmilyen mozgás vagy reakció, mivel kómában volt. Ahogy kezdett magához térni, apró reakciókat vettem észre. Végül elkezdett reagálni az utasításokra, majd rájöttem, hogy több mozgása és ereje van, mint amit az orvosok gondoltak.

Ahogy egyre éberebbé és mozgékonyabbá vált, Stacie véráramlás-korlátozós edzést, mobilizációs gyakorlatokat és saját testsúlyos gyakorlatokat vezetett be, kiegészítve csípő- és hátmozgatással, hogy enyhítse a kényelmetlenséget.