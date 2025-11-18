Mesterséges méh - tényleg a jövő babamentője?

Évekkel ezelőtt egy barátnőm koraszülött kisfiút hozott világra. Ahogy mesélte, mennyire hangosak az inkubátorok körüli riasztások, hogyan kapkodják fel a nővérek a háromkilósnál jóval kisebb testeket, és milyen félelemmel figyelte minden egyes lélegzetvételét a kisfiának, valami bennem is megváltozott. A koraszülöttség hirtelen nem egy statisztika lett, hanem egy nagyon is közeli valóságos állapot.

Magyarországon koraszülöttnek számít minden baba, aki a 37. hét előtt jön világra, és az igazán kritikus időszak a 24–28. hét között van, amikor a szervek még nincsenek készen arra, hogy a külvilágban működjenek. A régi időkkel összehasonlítva óriási a fejlődés: olyan babák is életben maradnak ma, akikre korábban alig volt esély. A túlélési arányok ugrásszerűen javultak, különösen az elmúlt két évtizedben, de a koraszülöttség így is rendkívül sérülékeny állapotot jelent. A tüdő éretlensége, a vérkeringés ingadozásai, a későbbi fejlődési nehézségek mind-mind olyan tényezők, amelyekkel az orvosok és a szülők együtt próbálnak nap mint nap megküzdeni.

Ha egy korababa érkezik, a protokoll jól ismert a kórházakban: újszülött intenzív osztály, meleg, zárt inkubátor, lélegeztetés, csövek, monitorok, szigorú higiénés szabályok és állandó éberség. A szülők pedig ilyenkor legtöbbször talán a két véglet között őrlődnek: az apró remények és a gigantikus félelmek között. A koraszülöttség nem ér véget a kórházból való hazamenetellel sem — hosszú évekig tartó kontrollok, fejlesztések és bizonytalanság kísérik tovább a családokat.

És most mégis úgy tűnik, hogy valami egészen új kezdet közeledik.

Egy holland fejlesztőcsapat, az Aqua Womb olyan technológiát mutatott be, amit eddig legfeljebb sci-fi mozikban láthattunk. Mesterséges méhnek hívják – már az elnevezés is nagyon izgalmas. A lényeg: egy olyan környezet létrehozása a cél, amely annyira közel áll az anyaméhhez, amennyire csak lehet, és megpróbálja biztosítani a természetes körülményekhez leginkább hasonlatos fejlődést olyan babáknak, akik a természet rendje szerint még hetekkel a születésük előtt állnának.