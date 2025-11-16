Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Egy nappal rákdiagnózisa után hunyt el a sztárfocista

betegség
2025. november 16.
diagnózissportolóhaláleset
Nehezen derült ki mi a baj. Rádiagnózisa lesújtotta a családot, de nem hitték, hogy ilyen hamar véget ér a fiuk élete.

Harley Andrews egy nap panaszkodni kezdett, hogy rosszul érzi magát, de az orvosok kezdetben megnyugtatták az édesanyát, hogy fiának valószínűleg csak vírusfertőzése van. Miután vért vettek észre székletében, súlyosbodott a helyzet, vizsgálatok kimutatták, hogy egy agresszív vérrákban szenved. Rákdiagnózisa után nem sokkal tragikus mód elhunyt a sportoló.

rákdiagnózis
Lesújtó rákdiagnózisa után hunyt el a fiatal focista Fotó: Forrás: Freepik.com

Rákdiagnózisa után egy órával távozott az élők sorából

A 16 éves Harley-nak ezelőtt semmilyen tünete nem volt ezelőtt állapotát tekintve, egészen egy héttel diagnózisa előtt. November nyolcadikán vették fel a Royal Bolton kórházba a Nagy-Manchasterben található Leigh-ből származó rögbijátékost.

Harley november 9-én reggel meghalt.

Harley helyi amatőr futballcsapatokban játszott, először apja csapatában, a Leigh Townban, majd 2023 januárjában az Astley & Tyldesley FC-hez igazolt, ahol a Manchester Evening News szerint kulcsszerepet játszott a csapat 2024-es bajnoki és kupa-dupla győzelmében.

Az első osztályomba járt, amikor tanársegéd voltam, szóval őt is tanítottam. Fiatal, kedves, udvarias fiú volt. Minden a családja körül forgott, mindig a testvéreivel és a barátaival volt

- nyilatkozta a fiú tanársegédje, Kaylee, aki a Newton Westpark Általános iskolában töltött ideje alatt, a fiút minden tekintetben jó gyereknek jellemezte. 

Hozzátette, hogy a fiú szombaton lett rosszul, ezért a szülei érte mentek az iskolába, majd a kórházba rohantak vele. Sem ő sem a szülei nem gondolták, hogy egy egyszerű vírusfertőzésnél lehet nagyobb baj.

Harley egyike volt azoknak a játékosoknak, akik összeszedték magukat, és csak végezték a dolgukat, soha nem panaszkodtak

- írja a fiú adománygyűjtő oldala.

A leukémia egyfajta vérrák, amely a csontvelőben lévő vérsejteket – általában a fehérvérsejteket – érinti. A tünetek nehezen észrevehetők, mivel gyakran általánosak, és más betegségekkel is összetéveszthetők. A betegséget akut (agresszív, gyorsan, napok vagy hetek alatt alakul ki) vagy krónikus (kevésbé agresszív, lassan, hónapok vagy évek alatt alakul ki) kategóriákba sorolják. 

A szülei és további rokonok is indítottak a fiúért egy adománygyűjtő oldalt.

Az akut mieloid leukémia tünetei általában néhány hét alatt alakulnak ki, és az éretlen fehérvérsejtek számának növekedésével súlyosbodnak.

A tünetek a következők lehetnek:

  • sápadt vagy „kimosott” bőr
  • fáradtság
  • légszomj
  • fogyás próbálkozás nélkül
  • gyakori fertőzések
    magas testhőmérséklet, melegségérzet vagy hidegrázás (láz)
  • éjszakai izzadás
  • szokatlan és gyakori vérzés, például vérző íny vagy orrvérzés
  • könnyen zúzódó bőr
  • lapos vörös vagy lila foltok a bőrön
  • csont- és ízületi fájdalom
  • teltségérzet vagy kellemetlen érzés a hasban
  • duzzadt nyirokcsomók a nyakban, a hónaljban vagy az ágyékban, amelyek fájdalmasak lehetnek, ha megérinted őket

 

 

