Egy nappal rákdiagnózisa után hunyt el a sztárfocista

Harley Andrews egy nap panaszkodni kezdett, hogy rosszul érzi magát, de az orvosok kezdetben megnyugtatták az édesanyát, hogy fiának valószínűleg csak vírusfertőzése van. Miután vért vettek észre székletében, súlyosbodott a helyzet, vizsgálatok kimutatták, hogy egy agresszív vérrákban szenved. Rákdiagnózisa után nem sokkal tragikus mód elhunyt a sportoló.

Lesújtó rákdiagnózisa után hunyt el a fiatal focista Fotó: Forrás: Freepik.com

Rákdiagnózisa után egy órával távozott az élők sorából

A 16 éves Harley-nak ezelőtt semmilyen tünete nem volt ezelőtt állapotát tekintve, egészen egy héttel diagnózisa előtt. November nyolcadikán vették fel a Royal Bolton kórházba a Nagy-Manchasterben található Leigh-ből származó rögbijátékost.

Harley november 9-én reggel meghalt.

Harley helyi amatőr futballcsapatokban játszott, először apja csapatában, a Leigh Townban, majd 2023 januárjában az Astley & Tyldesley FC-hez igazolt, ahol a Manchester Evening News szerint kulcsszerepet játszott a csapat 2024-es bajnoki és kupa-dupla győzelmében.

Az első osztályomba járt, amikor tanársegéd voltam, szóval őt is tanítottam. Fiatal, kedves, udvarias fiú volt. Minden a családja körül forgott, mindig a testvéreivel és a barátaival volt

- nyilatkozta a fiú tanársegédje, Kaylee, aki a Newton Westpark Általános iskolában töltött ideje alatt, a fiút minden tekintetben jó gyereknek jellemezte.

Hozzátette, hogy a fiú szombaton lett rosszul, ezért a szülei érte mentek az iskolába, majd a kórházba rohantak vele. Sem ő sem a szülei nem gondolták, hogy egy egyszerű vírusfertőzésnél lehet nagyobb baj.

Harley egyike volt azoknak a játékosoknak, akik összeszedték magukat, és csak végezték a dolgukat, soha nem panaszkodtak

- írja a fiú adománygyűjtő oldala.

A leukémia egyfajta vérrák, amely a csontvelőben lévő vérsejteket – általában a fehérvérsejteket – érinti. A tünetek nehezen észrevehetők, mivel gyakran általánosak, és más betegségekkel is összetéveszthetők. A betegséget akut (agresszív, gyorsan, napok vagy hetek alatt alakul ki) vagy krónikus (kevésbé agresszív, lassan, hónapok vagy évek alatt alakul ki) kategóriákba sorolják.