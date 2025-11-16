Egy nappal rákdiagnózisa után hunyt el a sztárfocista

Harley Andrews egy nap panaszkodni kezdett, hogy rosszul érzi magát, de az orvosok kezdetben megnyugtatták az édesanyát, hogy fiának valószínűleg csak vírusfertőzése van. Miután vért vettek észre székletében, súlyosbodott a helyzet, vizsgálatok kimutatták, hogy egy agresszív vérrákban szenved. Rákdiagnózisa után nem sokkal tragikus mód elhunyt a sportoló.
A 16 éves Harley-nak ezelőtt semmilyen tünete nem volt ezelőtt állapotát tekintve, egészen egy héttel diagnózisa előtt. November nyolcadikán vették fel a Royal Bolton kórházba a Nagy-Manchasterben található Leigh-ből származó rögbijátékost.
Harley november 9-én reggel meghalt.
Harley helyi amatőr futballcsapatokban játszott, először apja csapatában, a Leigh Townban, majd 2023 januárjában az Astley & Tyldesley FC-hez igazolt, ahol a Manchester Evening News szerint kulcsszerepet játszott a csapat 2024-es bajnoki és kupa-dupla győzelmében.
Az első osztályomba járt, amikor tanársegéd voltam, szóval őt is tanítottam. Fiatal, kedves, udvarias fiú volt. Minden a családja körül forgott, mindig a testvéreivel és a barátaival volt
- nyilatkozta a fiú tanársegédje, Kaylee, aki a Newton Westpark Általános iskolában töltött ideje alatt, a fiút minden tekintetben jó gyereknek jellemezte.
Hozzátette, hogy a fiú szombaton lett rosszul, ezért a szülei érte mentek az iskolába, majd a kórházba rohantak vele. Sem ő sem a szülei nem gondolták, hogy egy egyszerű vírusfertőzésnél lehet nagyobb baj.
Harley egyike volt azoknak a játékosoknak, akik összeszedték magukat, és csak végezték a dolgukat, soha nem panaszkodtak
- írja a fiú adománygyűjtő oldala.
A leukémia egyfajta vérrák, amely a csontvelőben lévő vérsejteket – általában a fehérvérsejteket – érinti. A tünetek nehezen észrevehetők, mivel gyakran általánosak, és más betegségekkel is összetéveszthetők. A betegséget akut (agresszív, gyorsan, napok vagy hetek alatt alakul ki) vagy krónikus (kevésbé agresszív, lassan, hónapok vagy évek alatt alakul ki) kategóriákba sorolják.
A szülei és további rokonok is indítottak a fiúért egy adománygyűjtő oldalt.
Az akut mieloid leukémia tünetei általában néhány hét alatt alakulnak ki, és az éretlen fehérvérsejtek számának növekedésével súlyosbodnak.
A tünetek a következők lehetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.