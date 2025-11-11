„A kisfiam kinyúlt a föld alól, hogy vigyem haza” – megrázó álmot látott a leukémiában elhunyt Dominik édesanyja

Mint arról a Bors beszámolt, 2023 októberében hosszas küzdelem után, hétéves korában elhunyt a leukémiában szenvedő Dominik. A kisfiú az utolsó napjaiban már csak szájról olvasó tolmács segítségével tudott kommunikálni az édesanyjával, a gyermek akkor ezt mondta Edinának: „Anya, ne sírj, nekem mennem kell”.

Dominik szervezetét legyőzte a leukémia Fotó: Olvasói

A család a gyermeket Jándon temettette el. Dominik nyughelye felé azóta sem emeltek sírkövet, és nem is fognak.

- A szeretett kisfiamnak nagyon nehéz élet jutott sok szenvedéssel, én pedig nem szeretném, hogy még halálában is több mázsányi terhet kelljen cipelnie – mondta Edina.

Az édesanya összesen nyolcszor szült, és két gyermekét volt kénytelen eltemetni. Az egyik kislánya mindössze egy hónapot élt, Vivien 2018-ban halt meg.

Mindkét elhunyt gyermekemre szeretettel és fájdalommal emlékszem, de talán mindenki számára érthető, hogy Dominikhez erősebben kötődtem.

A fájdalmamat mostanában erősíti, hogy kénytelen voltam Jánd közeléből elköltözni, miután a gyerekekkel a testvéremnél laktunk, de összevesztünk. Jelenleg a páromnál élünk Körösladányban – árulta el Edina, és hozzátette a 190 kilométeres távolság nem engedi, hogy rendszeresen látogassa Dominik és Vivien sírját.

Edina nem tudja látogatni a kisfia sírját Fotó: Olvasói

- Jelenleg sajnos nincs autónk, vonattal pedig csak többszöri átszállással lehet egyik helyről a másikra eljutni. Ezt legalább 8 órát vesz igénybe – jegyezte meg szomorúan a gyászoló édesanya, aki nemrég megrázó álomra riadt.

Amikor kimentünk Dominik sírjához, a kisfiam kinyúlt a föld alól, hogy vigyem haza. A hazaúton nagyon boldog volt, és a vonatozást is élvezte. Akkor megígértem neki, hogy soha többé nem engedem el a kezét

– mesélte meghatottan Edina. Az édesanya hisz benne, hogy gyermeke lelke az egész családra vigyáz.

- Dumbó egy rendkívül okos, jólelkű kisfiú volt. Ő mindenkinek jót akart. A testvéreit is nagyon szerette. Sosem fogjuk őt elfelejteni – fejezte be a megtört asszony.