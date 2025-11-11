Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Márton névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„A kisfiam kinyúlt a föld alól, hogy vigyem haza” – megrázó álmot látott a leukémiában elhunyt Dominik édesanyja

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 10:00
Dominikleukémiahalál
Nem látogathatja két évvel ezelőtt elhunyt kisfia sírját a gyászoló édesanya. Edina családi okok miatt, a leukémiában meghalt Dominik nyughelyétől mintegy 190 kilométerre költözött. A minap egy megdöbbentő álomra riadt, ami azóta sem hagyja nyugodni.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Mint arról a Bors beszámolt, 2023 októberében hosszas küzdelem után, hétéves korában elhunyt a leukémiában szenvedő Dominik. A kisfiú az utolsó napjaiban már csak szájról olvasó tolmács segítségével tudott kommunikálni az édesanyjával, a gyermek akkor ezt mondta Edinának: „Anya, ne sírj, nekem mennem kell”.

leukémia Dominik
Dominik szervezetét legyőzte a leukémia  Fotó: Olvasói

A család a gyermeket Jándon temettette el. Dominik nyughelye felé azóta sem emeltek sírkövet, és nem is fognak.

- A szeretett kisfiamnak nagyon nehéz élet jutott sok szenvedéssel, én pedig nem szeretném, hogy még halálában is több mázsányi terhet kelljen cipelnie – mondta Edina.

Az édesanya összesen nyolcszor szült, és két gyermekét volt kénytelen eltemetni. Az egyik kislánya mindössze egy hónapot élt, Vivien 2018-ban halt meg.

Mindkét elhunyt gyermekemre szeretettel és fájdalommal emlékszem, de talán mindenki számára érthető, hogy Dominikhez erősebben kötődtem.

 A fájdalmamat mostanában erősíti, hogy kénytelen voltam Jánd közeléből elköltözni, miután a gyerekekkel a testvéremnél laktunk, de összevesztünk. Jelenleg a páromnál élünk Körösladányban – árulta el Edina, és hozzátette a 190 kilométeres távolság nem engedi, hogy rendszeresen látogassa Dominik és Vivien sírját.

leukémia Dominik
Edina nem tudja látogatni a kisfia sírját  Fotó: Olvasói

- Jelenleg sajnos nincs autónk, vonattal pedig csak többszöri átszállással lehet egyik helyről a másikra eljutni. Ezt legalább 8 órát vesz igénybe – jegyezte meg szomorúan a gyászoló édesanya, aki nemrég megrázó álomra riadt.

Amikor kimentünk Dominik sírjához, a kisfiam kinyúlt a föld alól, hogy vigyem haza. A hazaúton nagyon boldog volt, és a vonatozást is élvezte. Akkor megígértem neki, hogy soha többé nem engedem el a kezét 

– mesélte meghatottan Edina. Az édesanya hisz benne, hogy gyermeke lelke az egész családra vigyáz.

- Dumbó egy rendkívül okos, jólelkű kisfiú volt. Ő mindenkinek jót akart. A testvéreit is nagyon szerette. Sosem fogjuk őt elfelejteni – fejezte be a megtört asszony.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu